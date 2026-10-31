Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılış töreninde konuştu:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk mutfağını dünyada hak ettiği zirveye taşımak ve küresel bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Festivali Türk mutfağının zenginliğini tanıtmak için bir vitrin olarak kullanıyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali'nin Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin kültür, sanat, bilgi ve eğlenceyi bir araya getirdiğini ifade etti.

Festivalin dünyanın en kapsamlı, geniş katılımlı, içerik çeşitliliği ve ziyaretçi sayısıyla en renkli ve ilgi gören organizasyonlarından biri haline geldiğini anlatan Ersoy, festivalle Türkiye'ye bir marka kazandırdıklarını dile getirdi.

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Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her yıl büyüyerek daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Ersoy, bu yıl 26 ili kapsayan organizasyonun gelecek yıl 32 ilde düzenleneceğini kaydetti.

Antalya'da festival kapsamında 40'tan fazla mekanda 440'tan fazla etkinlik gerçekleştirileceğini bildiren Ersoy, ziyaretçiler için 85 lezzet durağının da belirlendiğini söyledi.

Akdeniz mutfağında Yörük kültürünün güçlü etkisiyle kendine özel bir yer edinen Türk mutfağının lezzetlerinin ziyaretçilerin deneyimine sunulacağını aktaran Ersoy, festivalin konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya kadar geniş bir programa sahip olduğunu kaydetti.

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Bakan Ersoy, Konyaaltı Beach Park'ta kurulacak ana sahnede Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun'un konser vereceğini belirtti.

Ersoy, "Anna Karenina", "Carmina Burana" ve "Attila" gibi eserlerin de sanatseverlerle buluşacağını ifade etti.

Festival kapsamında Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri, Yaşayan Miras Antalya ve Üç Ressam sergilerinin de ziyaret edilebileceğini anlatan Ersoy, geleneksel el sanatları atölyeleriyle bölgenin kültürel değerlerinin tanıtılacağını kaydetti.

"Yaşayan Miras" başlığı altında atölyeler, kısa film gösterimleri ve düğmeli evler üzerine söyleşi düzenleneceğini aktaran Ersoy, festivalin geleneksel değerleri anlatmaya, yaşatmaya ve muhafaza etmeye devam edeceğini vurguladı.

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"Üç Ressam" sergisiyle Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonunun sanatseverlerin ziyaretine açılacağını bildiren Ersoy, koleksiyonda Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet gibi farklı sanat yaklaşımlarının bir araya geldiğini belirtti.

- Türk mutfağı tanıtılacak

Gastronominin Bakanlık olarak büyük önem verdikleri alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türk mutfağını dünyada hak ettiği zirveye taşımak ve küresel bilinirliğini artırmak için çalışıyoruz. Festivali Türk mutfağının zenginliğini tanıtmak için bir vitrin olarak kullanıyoruz. Şehir şehir ve bölge bölge şeflerin hazırladığı lezzetleri ziyaretçilere sunuyoruz." diye konuştu.

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Antalya gastronomi programına şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliği yaptığını belirten Ersoy, Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş rotası ile Manavgat ve Alanya rotalarının oluşturulduğunu bildirdi.

Lezzet noktalarının kentin geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturan ürünlerle misafirlerini ağırlayacağını ifade eden Ersoy, festivalde 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme, 30'a yakın atölye, gezi organizasyonları ve fotoğrafçılık etkinliklerinin de gerçekleştirileceğini kaydetti.

- Antalya'ya 8 milyar liralık yatırım

Antalya'nın turizm potansiyelini geliştirmek ve kültürel mirasını korumak için yatırımların sürdüğünü, kente toplam maliyeti 8 milyar lirayı bulan yatırımlar kazandırdıklarını belirterek, şunları paylaştı:

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"Antalya İbradı Ormana Kültür Merkezi'ni 87 milyon lira yatırımla hizmete açtık. Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi kapsamında 4 projeye 11,1 milyon lira destek sağladık. Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşasını ve Boğazkent Terfi Merkezi ile terfi çalışmalarını 2022'de, Kemer-Çamyuva Atıksu Arıtma ve Bağlantılı Altyapı Tesisleri'ni ise 2024'te tamamlayarak toplam maliyetleri 8 milyar lira olan yatırımları kente kazandırdık. Kocayatak ve Çandır mahallelerini kapsayacak ilave kanalizasyon terfi hattı ve bağlantılı altyapı tesisleriyle Serik 2 Atıksu Arıtma Tesisi'ndeki mevcut ünitelere ilave olarak 2 Son Çöktürme Havuzu ve dezenfeksiyon ünitesinin yapımı sürüyor. İnşallah bu ayın sonunda bu çalışmaları da tamamlamış olacağız."

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Kentte vatandaşların üst düzey hizmet alabilmesi amacıyla 5 yıldız kalitesinde 14 ücretsiz halk plajı açtıklarını bildiren Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü aracılığıyla 2018-2026 yıllarında 24 proje ve 101 uygulama işini tamamladıklarını, 9 proje ve 9 uygulama işinin ise devam ettiği bilgisini verdi.

Bu rakamların turizmle birlikte kültürel mirasın korunması ve yaşatılması konusunda Antalya'ya verilen önemin somut göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, "Arkeoloji tarihinin en büyük projesi olarak nitelendirdiği Geleceğe Miras kapsamında 2024 itibarıyla Antalya'da 26 arkeolojik alanda çalışma yürüttük. Bu doğrultuda 2024-2026 döneminde kazı ve basit onarım çalışmaları için 1 milyar 60 milyon liranın üzerinde ödenek aktardık. Arkeolojik alanlarda yürütülecek koruma ve restorasyon çalışmalarının bilimsel altyapısını oluşturmak ve ziyaretçi kullanımına yönelik ihtiyaçları karşılamak amacıyla 14 projeyi tamamladık. 7 proje ise sürüyor." ifadelerini kullandı.

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Son 8 yılda Antalya Etnografya, Mevlevihane, Nekropol, Alanya Atatürk Evi ve Likya Uygarlıkları müzeleri ile Side Arif Müfid Mansel Arkeoloji Müzesi'ni ziyarete açtıklarına değinen Ersoy, 2018'den bu yana kentte toplam 8 koruma amaçlı imar planı çalışması yürüttüklerini, bunlardan 6'sını tamamladıklarını, 2'sinin ise devam ettiğini kaydetti.

Ersoy, Antalya'nın dünya turizmindeki payını artırmak, kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

- Krizlere dayanıklı bir turizm sektörü

Türk turizmini 12 aya ve 81 ile yayma hedefleri olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları dile getirdi:

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"Bu doğrultuda pazar çeşitliliğini artırmak, farklı pazarların ilgi ve beklentilerine cevap verecek zengin bir ürün ve hizmet yelpazesi oluşturmak önemli. Farklı imkan ve deneyimler sunarak kazanımların korunduğu, gelişim ve yeniliklerde sürekliliğin sağlandığı sürdürülebilir bir turizm ekosistemi oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu sağlandığında en önemli ve büyük hedeflerimizden birini, aslında dünya turizminin de olmazsa olmazı bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. O da krizlere dayanıklı bir turizm sektörüdür. TGA gibi kurumsal yapılanmalarla, şehir şehir, bölge bölge yapılan yatırımlarla, tesis, personel, ulaşım, tanıtım ve sürdürülebilirlik gibi konularda yakaladığımız yüksek standartlarla bunun adımlarını attık, atıyoruz. James Cook krizinden Kovid-19 salgınına, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan İran-İsrail-ABD çatışmalarına, yaşanan ve süren farklı olaylarda bu direnci ülkemize kazandırdığımızı da çok şükür gösterdik. Tabii ki daha fazlası için çalışmaya aralıksız devam ediyoruz. Antalya, bu alandaki en büyük projelerimizden birine ev sahipliği yapacak."

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Antalya'nın kültür ve turizm yatırımlarıyla geleceğe hazırlandığını, havalimanı kapasite artırımı çalışmalarından kara yolu ulaşımına kadar diğer bakanlıklarla işbirliği yürütüldüğünü anlatan Ersoy, kentin M.I.C.E. (toplantı, teşvik gezisi, kongre ve etkinlik) turizminde dünyanın gözde destinasyonlarından biri olmasını sağlayacak bir projeyi hayata geçireceklerini bildirdi.

Bakan Ersoy, bu kapsamda 9-20 Kasım tarihlerinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenleneceğini hatırlattı.

COP31'in ardından Antalya EXPO alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere çalışma başlatacaklarını açıklayan Ersoy, bu amaçla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gidileceğini vurguladı.

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- Antalya EXPO Alanı'nda yeniden yapılanmaya gidilecek

Ersoy, projenin Antalya'nın kongre ve fuar turizmi ihtiyacına cevap vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"COP31'e ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız. Bu seçkin projenin sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda Antalyalıların hayatına büyük değer katacağına, sektörümüze yönelik oluşturacağımız bu yeni destek mekanizmasının turizmde ciddi bir fark yaratacağına inanıyorum. Ülkemize ve Antalya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Antalya Valisi Hulusi Şahin de festivalin Antalya için bir marka haline geldiğini dile getirdi.

Festivalin Antalya'ya yakıştığını, kentin kalbi konumundaki Kaleiçi bölgesine önemli bir dinamizm kattığını aktaran Şahin, festivalin esnafa da can suyu olduğunu, şehrin kültür ve sanat hayatına kalite getirdiğini vurguladı.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ise Antalya'nın denizin, güneşin ve turizmin yanı sıra tarihin, medeniyetin ve kültürün başkenti olduğunu belirtti.

Taş, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin kentin sahip olduğu eşsiz mirasın dünyaya tanıtılmasının önemli bir aracı olacağını söyledi.

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Açılış törenine, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve Tuba Vural Çokal da katıldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki duraklarından Antalya'da düzenlenecek festival kapsamında konserlerden sergilere, opera ve bale gösterilerinden tiyatroya, arkeoloji gezilerinden geleneksel sanat atölyelerine kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, 8 Kasım'da sona erecek.