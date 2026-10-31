Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Türkiye, milyon dolarlık Hint düğünlerinde pazar payını artırıyor

        Türkiye, milyon dolarlık Hint düğünlerinde pazar payını artırıyor

        AYŞE YILDIZ - Türkiye, güçlü turizm altyapısı, lüks otelleri ve ulaşım imkanlarıyla uluslararası toplantı, kongre ve düğün organizasyonlarında tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Türkiye, milyon dolarlık Hint düğünlerinde pazar payını artırıyor

        AYŞE YILDIZ - Türkiye, güçlü turizm altyapısı, lüks otelleri ve ulaşım imkanlarıyla uluslararası toplantı, kongre ve düğün organizasyonlarında tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

        Toplantı ve Hint düğünleri başta olmak üzere uluslararası organizasyonlar düzenleyen Inventum Global ve International MICE & Wedding Forum Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, AA muhabirine, Türkiye'nin düğün ve toplantı turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin güçlü altyapısıyla sektörde rekabet gücünün yüksek olduğunu belirten Özpak, "Türkiye, MICE sektöründe, çok dişli, rekabetçi, güçlü altyapısı, sahip olduğu uluslararası uçuş imkanları, lüks otelleri, büyük yatırımları olan bir ülke. Dolayısıyla dünyada en rekabetçi ülkelerden biri." dedi.

        REKLAM

        Özpak, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Doğu'da yaşayan Hintlilerin Türkiye'de düzenlediği düğün organizasyonlarında artış görüldüğünü belirtti.

        Bünyat Özpak, "2026, düğün ve toplantı turizmi açısından bizim beklentilerimizi karşıladı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Orta Doğu'dan ciddi potansiyele sahip projeler gerçekleştirdik." diye konuştu.

        - Uluslararası organizasyonlar işbirliklerini artırıyor

        Özpak, Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Düğün, Kongre ve Toplantı Turizmi Forumu'na (IMWF 2026) dünyanın farklı ülkelerinden acenteler, otel yöneticileri ve sektör temsilcilerinin katıldığını belirtti.

        REKLAM

        Forumda uluslararası firmalarla otel ve hava yolu şirketlerinin temsilcilerinin bir araya geldiğini anlatan Özpak, bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımına ve yeni iş bağlantılarının kurulmasına katkı sağladığını vurguladı.

        MICE ve düğün turizminin büyük ekonomik hacme sahip olduğunu ifade eden Özpak, forumların sektör temsilcilerine doğrudan görüşme ve işbirliği geliştirme imkanı sunduğunu kaydetti.

        Özpak, "Sektörümüz ilişkiler üzerine kurulu. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar aynı etkinliklerde buluşarak ikili görüşmeler yapıyor. Önce ilişkiler gelişiyor, ardından bunlar işbirliğine dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        Öksürük şikayeti vardı... Öldüren iğnede flaş gelişme!
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        "Gazze'deki çocuklar, hepimizin çocuğu"
        Polonya'da anayasal kriz
        Polonya'da anayasal kriz
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"

        Benzer Haberler

        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 9 gün boyunca 440'tan fazla etkinlik Anta...
        Antalya Kültür Yolu Festivali'nde 9 gün boyunca 440'tan fazla etkinlik Anta...
        Antalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı: Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğ...
        Antalya'da Kültür Yolu heyecanı başladı: Bakan Ersoy 440'tan fazla etkinliğ...
        COP31'de ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak
        COP31'de ulaşım çevre dostu otobüslerle sağlanacak
        COP31'in Antalya turizmine katkısının 2027'de sürmesi bekleniyor
        COP31'in Antalya turizmine katkısının 2027'de sürmesi bekleniyor
        Yüzde 90 engelli yönetmenin hedefi Hollywood
        Yüzde 90 engelli yönetmenin hedefi Hollywood
        673 milyon insan yetersiz besleniyor, 1 milyardan fazlası obeziteyle yaşıyo...
        673 milyon insan yetersiz besleniyor, 1 milyardan fazlası obeziteyle yaşıyo...