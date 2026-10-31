Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin açılışında, kentte 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik düzenleneceğini açıkladı. COP31'in ardından EXPO alanında fuar, kongre ve etkinlik merkezi oluşturacaklarını da belirten Ersoy, "Kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağı, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Bakan Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Festival kapsamında 31 Ekim8 Kasım tarihleri arasında konser, sergi, opera, bale, tiyatro, arkeoloji gezileri ve geleneksel sanat atölyeleri düzenlenecek.

REKLAM

EXPO için TGA çatısı altında yeni yapılanma

Türk turizmini 12 aya ve 81 ile yayma hedefini vurgulayan Ersoy, 920 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) ardından EXPO alanında atılacak adımları şöyle anlattı: "Bu büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız."

REKLAM

"40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik"

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 26 şehri kapsadığını söyleyen Ersoy, yaklaşık 8 aya yayılan organizasyonun gelecek yıl 32 ilde düzenleneceğini belirtti. Ersoy, Antalya programına ilişkin, "Antalya için 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik düzenleyeceğiz. Ayrıca 85 lezzet durağı belirledik" dedi.

Ersoy, Konyaaltı Beach Park'taki ana sahnede Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun'un konser vereceğini söyledi. Sahne sanatları programında ise "Anna Karenina" ve "Carmina Burana" baleleri ile "Attila" operasının yer alacağını belirtti. Festivalde 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme ile 30'a yakın atölye düzenleneceğini açıklayan Ersoy, 9 gün sürecek programda gezi organizasyonları, fotoğrafçılık ve çocuklara yönelik etkinliklerin de bulunacağını kaydetti.

REKLAM

Kutsal emanetler ve yaşayan miras

Ersoy, "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisinde kutsal emanetler, Kabe örtüleri ve Kur'anı Kerim nüshalarının sergileneceğini söyledi. "Yaşayan Miras Antalya" sergisinde ise Bakanlıkça Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların telkari, cam ve ahşap işleri, kilim ve halı dokuma, çömlekçilik, çinicilik, keçe, ebru, tezhip ve minyatür alanlarındaki eserlerinin ziyaretçilerle buluşacağını aktardı. Ziyaretçilerin bu sergide sanatın yanı sıra asırlardır aktarılan bilgi, beceri, algı ve anlayışı da tecrübe edeceğini belirten Ersoy, "Yaşayan Miras" başlığı altında atölyeler, kısa film gösterimleri ve Düğmeli Evler üzerine söyleşi gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

REKLAM

Ersoy, "Üç Ressam" sergisinde de Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonunda yer alan Alaeddin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserlerinin sanatseverlere sunulacağını kaydetti.

Gastronomi programında 85 lezzet durağı

Festivalin gastronomi programı için 85 lezzet durağı belirlendiğini açıklayan Ersoy, programa şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliği yapacağını söyledi. Antalya, Korkuteli, Elmalı, Gömbe, Finike, Beycik ve Kaş rotasının yanı sıra Manavgat ve Alanya rotalarının belirlendiğini bildirdi. Türk mutfağının dünyadaki bilinirliğini artırmak için festivali bir vitrin olarak kullandıklarını belirten Ersoy, lezzet noktalarında kentin geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturan lezzetlerin sunulacağını ifade etti.