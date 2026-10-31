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        COP31'in Antalya turizmine katkısının 2027'de sürmesi bekleniyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        COP31'in Antalya turizmine katkısının 2027'de sürmesi bekleniyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak." dedi.

        Kavaloğlu, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) Antalya'da düzenlenmesinin turizm sektörüne önemli katkı sağlayacağını belirtti.

        Dünyanın en önemli ve büyük organizasyonlarından olan COP31 yaklaştıkça Antalyalı turizmciler olarak heyecanlarının arttığını ifade eden Kavaloğlu, konferans kapsamında yurt dışından 70-80 bin katılımcı beklediklerini bildirdi.

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        Antalya'nın bu büyüklükteki uluslararası organizasyonları ağırlayabilecek konaklama ve turizm altyapısına sahip olduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, organizasyon için EXPO alanı ve kentin altyapısına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

        Kavaloğlu, organizasyonun hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür ederek, COP31'in Antalya'nın büyük ölçekli konferansları gerçekleştirebilecek kapasitede olduğunu uluslararası alanda göstereceğini söyledi.

        - "Bundan sonra da çok ciddi anlamda kongrelere ev sahipliği yapma şansımız olacak"

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        COP31'in Antalya'nın uluslararası organizasyonlardaki bilinirliğini artıracağını belirten Kavaloğlu, "Antalya, COP31 ile büyük konferanslara, etkinliklere ev sahipliği yapabilme kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamış olacak. Bunun artçıları da olacak. Bundan sonra da çok ciddi anlamda kongrelere ev sahipliği yapma şansımız olacak." dedi.

        Organizasyonun uluslararası alanda önemli bir tanıtım fırsatı oluşturacağını dile getiren Kavaloğlu, COP31'in ardından düzenlenecek diğer uluslararası toplantılar için de Antalya'nın tercih edilmesinin önünün açılabileceğini kaydetti.

        Kavaloğlu, organizasyonun turizm sektörüne katkısının yalnızca konferansın gerçekleştirileceği dönemle sınırlı kalmayacağına işaret ederek, "Ülkemizde yapılan, olumlu sonuçlanan her pozitif etkinlik muhakkak 2027 yılına, önümüzdeki yıllara yansıyacaktır. COP31, bunun en güzel örneği olacak." ifadelerini kullandı.

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        Antalya'nın uluslararası turizm hareketliliği açısından önemli bir coğrafyada bulunduğunu anlatan Kavaloğlu, bölgedeki zorluklara rağmen sektörün bu süreçlerle baş edebilecek deneyim ve dirayete sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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