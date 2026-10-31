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        Özel bireylerden Cumhuriyet coşkusu

        Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel bireyleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları bando gösterisiyle cadde yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Özel bireylerden Cumhuriyet coşkusu

        Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe'nin özel bireyleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla hazırladıkları bando gösterisiyle cadde yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kırmızı beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katılan özel bireyler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı. Marşlar eşliğinde ilerleyen grup, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Çevreden geçenlerin ilgiyle izlediği yürüyüşte, özel bireyler Cumhuriyet Bayramı sevincini hep birlikte yaşadı.

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