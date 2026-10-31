Özel bireylerden Cumhuriyet coşkusu

Kırmızı beyaz kıyafetleriyle yürüyüşe katılan özel bireyler, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak Cumhuriyet coşkusunu sokaklara taşıdı. Marşlar eşliğinde ilerleyen grup, renkli ve coşkulu görüntülere sahne oldu. Çevreden geçenlerin ilgiyle izlediği yürüyüşte, özel bireyler Cumhuriyet Bayramı sevincini hep birlikte yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.