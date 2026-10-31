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        12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 12. Uluslararası Antalya Oryantiring Festivali sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Oryantiring Federasyonu denetiminde, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen ve 6 gün süren festivale 27 ülkeden yaklaşık 800 sporcu katıldı.

        Festival kapsamında sporcular, Kızılalan Orman Parkı, Gedevet Yaylası, Alanya Kalesi, Alanya Çarşı ve Cebelireis parkurlarında mücadele etti.

        Organizasyonun son yarışı ise Alanya Kalesi'nde bulunan tarihi Tophane Mahallesi'nde yapıldı. Kızılkule önünden başlayan yarışta sporcular, dar sokakları ve tarihi dokusuyla dikkati çeken mahallede hedef noktalarını bulmak için mücadele etti.

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        Yarışmacılar, bitiş noktası olarak belirlenen Rıhtım Caddesi'ndeki tarihi Lifos Suyu'na ulaşmaya çalıştı.

        Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek dereceye giren sporcuları kutladı.

        Spor etkinliklerine katılımın ve spor alışkanlığı kazanmanın önemine değinen Öztürk, kızının da festivale katıldığını belirterek, derece elde edemese de organizasyonda yer almasının kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

        Yarışma direktörü Veysel Güler de sporcuların 6 gün boyunca Alanya'nın doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerini tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

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        Güler, yarışlara katılan sporcuları tebrik ederek organizasyona destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

        Festival, dereceye giren sporculara madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi.

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