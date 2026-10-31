Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan üç kentte kapalı gişe

Alanya Belediye Tiyatrosu (ATB), Gogol’ün "Palto" oyunuyla İstanbul Maltepe, Çatalca ve Adana’da sahne aldı. Üç şehirde de kapalı gişe oynayan oyun, temsillerin sonunda uzun süre ayakta alkışlandı.

Alanya Belediye Tiyatrosu, Nikolay Gogol’ün ölümsüz eseri "Palto" adlı oyunuyla çıktığı turnede İstanbul Maltepe, Çatalca ve Adana’da sanatseverlerle buluştu. Her temsilin ardından ayakta alkışlanan oyun, Alanya’nın kültür sanat alanındaki üretimini farklı şehirlerdeki seyircilere yansıttı. Ferdi Dalkılıç’ın yönettiği "Palto", turnenin ilk durağı olan 8. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali’nde sahnelendi. Ardından Alanya’nın kardeş şehri Çatalca’da perde açan ekip, son olarak 11. Adana Şehir Tiyatroları Festivali’nde Adanalı sanatseverlerle buluştu. Üç ayrı şehirde kapalı gişe oynanan oyun, aldığı beğeniyle turnesini başarıyla tamamladı.

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Çinal: "Alanya belediye tiyatrosu artık kabuğuna sığmıyor"

Alanya Belediye Tiyatrosu’nun iki yeni oyunla açtığı sezonun hemen ardından yoğun bir turne programını tamamladığını belirten Alanya Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürü Hüseyin Çinal, elde edilen başarının Alanya adına gurur verici olduğunu söyledi. Çinal, "Yoğun bir çalışma temposuyla, iki yeni oyunla sezonu açan Alanya Belediye Tiyatromuz, prömiyerlerin hemen ardından çıktığı turnede Alanya'mızı çok güçlü bir şekilde temsil etti. Oyunumuz üç şehirde de yoğun ilgi gördü. Alanya Belediye Tiyatrosu artık kabuğuna sığmayan, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan bir tiyatrodur. Yakaladığımız bu başarı ivmesini sürekli olarak daha ileriye taşıyıp, Alanya'mızı sanat alanında onurlandırmaya devam edeceğiz" dedi.