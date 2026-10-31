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        Kumluca'da sıcak asfalt çalışması

        Kumluca Belediyesi, Temel Eğitim Mahallesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Kumluca'da sıcak asfalt çalışması

        Kumluca Belediyesi, Temel Eğitim Mahallesi'nde bin 200 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

        Kumluca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmayla Temel Eğitim Mahallesi'nde Atatürk Caddesi, Okul Sokak, Duygu Sokak ve Sultan Alparslan İlkokulu çevresindeki yollar yenilendi.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, çalışmaların özellikle öğrenciler, veliler ve servis araçlarının yoğun kullandığı güzergahta ulaşım güvenliğini ve konforunu artıracağını kaydetti.

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