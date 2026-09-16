Antalya açıklarında sürüklenen teknedeki 2 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Demre açıklarında içerisinde 2 kişinin bulunduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

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