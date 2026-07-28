Antalya Amerikan Hastanesi törenle açıldı

Antalya Amerikan Hastanesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.



Koç Holding Sağlık Grubu Başkanı Dr. Erhan Bulutcu, Muratpaşa ilçesindeki hastane binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antalya Amerikan Hastanesi ile Koç Healthcare'in uzun yıllara dayanan sağlık deneyimini ve Amerikan Hastanesinin hasta odaklı yaklaşımını Antalyalılarla buluşturduklarını söyledi.



Antalya'da sağlık turizmine daha çok ağırlık vermek istediklerini belirten Bulutcu, öte yandan eğitim ve araştırmaya verdikleri önemden dolayı bünyelerindeki Koç Üniversitesi Hastanesi grubu ile de hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.



Geleceğin sağlık hizmetlerinde en önemli konulardan birinin yapay zekayla hareket eden dijital tıp dünyası olduğunu vurgulayan Bulutcu, "Bunlarla ilgili bir başka yatırım hizmetimiz de uzaktan muayene aletlerinin hayata geçirilmesi alanında oldu. Bu aletlerle kronik hasta takibi ve geriatride Antalya'da hizmet vermeye çalışacağız." dedi.



İnovasyon ve eğitime ayrıca önem verdiklerine işaret eden Bulutcu, geleceğin sağlığına yönelen, insan odaklı yaklaşımla entegre bir platformla uğraştıklarını, Antalya'ya da bu platformu getirmek istediklerini kaydetti.





Bulutcu, Antalya'daki Anatolia Hastanelerinin köklü bir geçmişi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Antalya'ya son yıllarda 17 milyona yakın turist gelmekte ve turistlerin sağlığı çok önemli. İstanbul dışında İzmir'den sonra Antalya ve Akdeniz Bölgesi'ni bir sağlık üssü yapmaya karar verdik. Bu merkezi kurarken de dijital sağlık hizmetlerinden hücresel kanser tedavilerine kadar ve de uluslararası eğitime kadar entegre bir hizmeti getirmeyi planlıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu hastane Anatolia grubunun tarihi bir hastanesiydi. Biz burayı birinci faz yatırımı olarak görüyoruz."



Bu hastanede ilk önce teknolojik altyapısı güçlü bir sağlık hizmetini hayata geçirdiklerini anlatan Bulutcu, hastanede hizmet vermek üzere özellikle kanser cerrahisi, kalp damar hastalıkları, ortopedi ve üroloji alanında yeni teknolojilerle ülkeye akademik eğitim veren grup liderlerini seçtiklerini ifade etti.



Bulutcu, bu liderlerin Antalya'da ikinci fazda hizmete geçirmeyi planladıkları uluslararası kanser merkezinin de liderleri olacağını dile getirdi.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri, hastanenin açılış kurdelesini keserek, hasta odalarını ve ameliyathaneyi gezdi.



Açılışa, Antalya İl Sağlık Müdürü Behzat Özkan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, iş dünyasının temsilcileri ve doktorlar katıldı.

