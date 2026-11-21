Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi kapsamında EXPO alanındaki Yeşil Bölge'de kurulan stantta Antalya Belek Üniversitesi akademisyenleri tarafından hazırlanan su verimliliği projesi tanıtıldı. Üniversite kampüsünde gereksiz su tüketiminin önüne geçilmesini amaçlayan projeyle, özellikle yurtlardaki duş ve mutfaklarda kullanılan suyun daha verimli hale getirilmesi ve su kaçaklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Projede su verimliliğinin arttırılması amacıyla sensörlü musluklar ve akıllı sayaçların kullanılması, yağmur suyunun depolanarak değerlendirilmesi ve öğrencilerin su tasarrufu konusunda bilgilendirilmesi planlanıyor.

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"Projemizin temel amacı üniversitemizde su verimliliğini sağlamak."

Antalya Belek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Web Tasarım ve Kodlama Programı Doktor Öğretim Üyesi , üniversitenin Sıfır Atık Komisyon Başkanı Emre İdacıtürk, aynı zamanda üniversitenin sıfır atık komisyonu başkanlığını yürüttüğünü belirterek projenin COP31 hazırlıkları öncesinde başladığını söyledi. Üniversitede düzenlenen çalıştaylarda farklı bölümlerden akademisyenlerin fikirlerini bir araya getirdiklerini anlatan İdacıTürk, hazırladıkları projenin kabul edilmesinin ardından COP31'de poster sunumuyla tanıtıldığını ifade etti.

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İdacıTürk, "Çalıştaylarda diğer hocalarımızın da katkılarıyla bir su verimliliği projesi hazırladık ve COP31'e sunduk. Bugün de YÖK nezdinde poster sunumuyla burada yer alıyoruz. Projemizin temel amacı üniversitemizde su verimliliğini sağlamak. Ana binamız ve yurt binamızda su tüketimini azaltmak istiyoruz. Özellikle yurtlarda duşlar, mutfaklar ve ortak kullanım alanlarında suyun daha tasarruflu kullanılmasını hedefliyoruz. Ana binada ise afişler, bilgilendirme çalışmaları ve uyarı levhalarıyla öğrencilerde farkındalık oluşturacağız. İlk etapta bu iki binaya odaklanacağız, ilerleyen süreçte projeyi daha kapsamlı hale getirmek istiyoruz" dedi.

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"Kişi başına düşen su miktarını hesapladık"

Antalya Belek Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Programı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi ve Sıfır Atık Komisyon üyesi Seda Turan da projenin sıfır atık komisyonu bünyesinde yapılan değerlendirmeler sonucunda ortaya çıktığını söyledi. İklim krizi ve sıfır atık konusunda üniversitede daha önce çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Turan, su kaynaklarının korunması için üniversite bünyesinde neler yapılabileceğine odaklandıklarını kaydetti.

Turan, " Daha önce sıfır atıkla ilgili paneller ve etkinlikler gerçekleştirdik. Bu çalışmalar sırasında iklim kriziyle mücadele kapsamında neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Su yönetimi konusunda bir fikir ortaya çıktı. Hem ülkemizin su kaynaklarını korumak hem de üniversitemizde su verimliliğini artırmak amacıyla bu projeyi oluşturduk. Daha önce bu konuda bir eğitim semineri ve panel de düzenledik. Ayrıca iki binamızdaki su tüketimini inceleyerek kişi başına düşen su miktarını hesapladık. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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"Su kaçaklarının önüne geçebilmek için akıllı sayaçlar öneriyoruz."

Antalya Belek Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi, Dekan Yardımcısı ve Kariyer Merkezi Müdürü Ayla Avcı ise proje kapsamında öğrenciler, akademisyenler ve idari personele yönelik anket çalışması yaptıklarını söyledi. İstanbul'da düzenlenen Sıfır Atık Forumu'yla başlayan hazırlık sürecinin üniversitedeki çalıştay ve anketlerle devam ettiğini belirten Avcı, katılımcılara günlük hayatta su tasarrufu yapıp yapmadıkları ve su kaçağı gördüklerinde yetkililere haber verip vermedikleri gibi sorular yönelttiklerini anlattı.

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Avcı, "Anket çalışmamızı hem öğrencilerimize hem akademik ve idari personelimize uyguladık. Sonuçlarda sensörlü muslukların kullanılması ve yağmur suyunun depolanması gibi öneriler olumlu karşılandı. Ayrıca öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin su tasarrufu konusunda bilinçli olduklarını gördük. Kampüsümüzde ve yurtlarımızda su kaçaklarının önüne geçebilmek için akıllı sayaçlar öneriyoruz. Sensörlü musluklar ve yağmur suyu depolama sistemleriyle ilgili de çalışmalarımız olacak. Bu uygulamaları üniversitemizde hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.