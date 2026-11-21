TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31'in Mavi Bölge'sinde kurulan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, yerli ve yabancı katılımcıların yoğun ilgisini gördü. Malezya, Kosta Rika ve Filipinler gibi tropikal ülkelerden getirilen kelebeklere ev sahipliği yapan bahçe, yoğun müzakere temposundaki delegeler için dinlenme ve nefes alanına dönüştü.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da 13'üncü gününde sürüyor. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından Mavi Bölge'de kurulan yaklaşık 2 bin 600 metrekarelik Tropikal Kelebek Bahçesi, 10 türden 10 binden fazla kelebek yer aldı. İklim değişikliği, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan bahçede, tropikal kelebeklerin doğal yaşam koşullarına uygun sıcaklık ve nem ortamı sağladı.

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'İKLİM DEĞİŞİMİNDEN EN HIZLI ETKİLENEN CANLILAR'

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde biyolog olarak görev yapan Güler Uluçamlıbel, “Bahçemizde iklim değişiminden en hızlı etkilenen böcek grubunda kelebekler yer aldığı için biz de Konya Tropikal Kelebek Bahçesi olarak COP31'de yerimizi aldık. Renkli bir kelebeğin kanadından yola çıkarak doğadaki bütün canlıları korumamızı gerektiren bir mesajı vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'KELEBEKLER TROPİKAL ÜLKELERDEN GELİYOR'

Bahçenin kelebeklerin doğal yaşam koşullarına göre hazırlandığını belirten Uluçamlıbel, “Bahçemizi en özel kılan, sıcak ve nemli olması. Bahçemizde bulunan kelebekler bize tropik ülkelerden geliyor ve onların iklim koşullarına göre, yaşadığı ortam koşullarına göre ayarlanmış bir ortam var burada. Yüzde 80 nem ve 28 derece sıcaklığa sahip. Çünkü bahçemizdeki kelebekler Kosta Rika, Filipinler, Malezya ve Panama gibi ülkelerden geliyor. Kelebekler bize kendi ülkelerinden kelebeğin üçüncü evresi olan pupa aşamasında geldi. Onları hemen dolaplara yerleştirdik, metamorfoz dediğimiz dönüşüm evresini tamamladıktan sonra da uçmaya hazır kelebekleri bahçemize bıraktık" dedi.

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'KELEBEKLER 120 GÜNE KADAR YAŞAYABİLİYOR'

Kelebeklerin yaşam süresiyle ilgili yaygın yanlışa da değinen Uluçamlıbel, “En klişe sorularımızdan biri, 'Kelebekler 1 gün mü yaşıyor?' Bu, doğru bilinen yanlışlardan biri. İlk başta bahçemize gelen ziyaretçiler bu yaşam süreleri hakkında doğru bilgiyi ediniyor. Çünkü kelebekler 1 gün yaşamıyor, bu tamamen yanlış bir bilgi. Doğada kelebekler en kısa 1 hafta, en uzun 1 aya kadar yaşayabiliyor. Bizim bahçemizde en uzun yaşayan kelebek ise yaklaşık 120 gün yaşıyor" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİMİZİN ÜSTÜNDE İLGİ GÖRDÜK'

Bahçeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Uluçamlıbel, “Beklentimizin üstünde ilgi gördük. Mavi Bölge daha resmi bir alan, ama ziyaretçiler bahçemize gelerek çok farklı bir ortamla karşılaşıyor. Bazı ziyaretçilerimiz burası için bir meditasyon yeri, kimisi dinlenme ve nefes alanı dedi" diye konuştu.

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Bahçeyi ziyaret eden İngiliz bilim insanı Steven Fitzpatrick, “Gerçekten harikaydı. COP'taki yoğun oturumlardan sonra bulunmak için çok huzurlu bir yer. Dikkatimi en çok çeken şey, etrafta uçuşan devasa kelebeklerin sayısı ve ne kadar zarif uçtuklarıydı" dedi.