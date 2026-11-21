Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında İstanbul Beykent Üniversitesinin akademisyen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 8 proje yeşil Bbölgede tanıtıldı. Projeler arasından Atık yönetiminden yapay zekâ destekli çevre teknolojilerine, biyogazdan iklim tiyatrosuna kadar farklı alanlarda geliştirilen projelerle iklim krizine yönelik çözüm önerileri yer aldı. Üniversitenin yaklaşık 50 öğretim üyesinin katkısıyla geliştirilen projeler, COP31 ,EXPO alanındaki yeşil bölgede kurulan stantta 20 Kasım'da uluslararası katılımcılarla buluştu.

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"50 Akademisyen ve öğrencilerin katkısıyla 8 proje hazırlandı"

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve üniversitenin COP31 Koordinatörü Yalçın Kırdar, üniversite olarak COP31'e öğrencileri ve akademisyenleriyle birlikte katıldıklarını belirterek, "İstanbul Beykent Üniversitesi olarak yaklaşık 50 öğretim üyemizle COP31'e katıldık. Değerlendirme ve hakem sürecinin ardından 8 projemiz sunulmaya hak kazandı. Öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizle bütünleşik bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirdik" dedi.

Projelerin farklı alanlarda geliştirildiğini aktaran Kırdar, "Çalışmalarımız arasında plastik atıklar, sıfır atık, iklim iletişimi ve iklim yönetimi üzerine projeler bulunuyor. Balık ağlarından ve plastiklerden geliştirilen tasarım çalışmaları, güzel sanatlar projeleri ve iklim temalı tiyatro gösterileri de bunlardan bazıları. Burada öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü öğrencilerimiz iklim bilinci kazanarak bu bilinci topluma aktarabilecekleri bir dönemdeler" ifadelerini kullandı.

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"Projelerimizle katkı sağlamayı amaçlıyoruz."

İklim krizine ilişkin bilgi sahibi olmanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Kırdar, Dünyada iklim konusunda davranış ve tutum açığı olduğuna dikkat çekti. Kırdar, "Dünyada iklim konusunda bir davranış ve tutum açığı var. Hepimiz emisyon gazlarını, karbon ayak izini ve iklim krizinin etkilerini biliyoruz. Ancak önemli olan bu bilgileri günlük yaşama aktarabilmek. Vatandaşın, esnafın ve tüketicinin çevre dostu ürünleri tercih etmesi, bunun için gerekli maliyeti göze alabilmesi gerekiyor. Biz de projelerimizle bu bilincin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

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"Plastik atıklar promosyon ürünlerine dönüşüyor"

Beykent Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Merve Aydın, Makine Mühendisliği ve Moda Tasarımı bölümleriyle iş birliği içerisinde yürüttükleri projede kampüste ortaya çıkan plastik atıkları değerlendirdiklerini anlattı. Aydın, "Plastik atıklardan katma değerli ürünler tasarlamak Makine mühendisi ve Moda Tasarımı bölümü işbirliğinde kampüs atıklarını parçalama makinesi ile parçalamak ve onları görünür hale getirip enjeksiyonla kampüste kullanacağımız promosyon ürünlere çevirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

"İklim krizini tiyatro aracılığıyla anlatmayı amaçlıyoruz"

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Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nazım Sarıkaya ise gençlerin iklim krizine ilişkin kişisel hikâyelerini tiyatro aracılığıyla anlatmalarını amaçladıklarını söyleyerek," Forum tiyatro ile gençlerin katılımcı bir Dramotoloji geliştirmeleri düşüncelerini biçimlendirmeleri hikaye haline getirip bunları tartışarak iklim krizine çözüm bulmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lojistik Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mücahit Şişlioğlu da Türkiye'deki biyogaz tesislerinin envanterini çıkarmayı amaçladıklarını belirtti. Şişlioğlu, " Proje kapsamında Biyogaz tesislerini öncelikle envanterini çıkarmak ve daha sonra bunlardan hangilerini daha çevre dostu olan Biyometan gazına çevrilebilir." diye konuştu.

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"Mavi Bölgede konuşulan konuları ele aldığımız bir projemiz var "

Prof. Dr. Pınar Gedikkaya ise üniversitenin Yeşil Bölge'de yer alan standında, COP31'in Mavi Bölge'sinde ülkeler arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ve iklim gündemindeki müzakerelerin ele alındığı bir proje yürüttüklerini söyledi. Gedikkaya, "Biz Yeşil alandayız. Bir de mavi alan var. Mavi alandaki devletler neyi konuşuyor. Nasıl bir karar çıkacak. Bunu sorguladığımız bir proje çalışmamız var." dedi.