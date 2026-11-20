Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sanayi sitesinde bir köpek, park halindeki bir otomobilin lastiğini ısırarak patlattı. Aynı köpeğin, trafikte ilerleyen başka araçların lastiklerine de saldırmaya çalıştığı öğrenildi.

Gazipaşa’nın Sanayi mevkiinde meydana gelen olayda, Murat Fidan’ın park halindeki otomobilinin lastiği, bir köpeğin ısırması sonucu patladı. Caddede başıboş dolaşan köpeğin, diğer araçların tekerleklerine de yönelerek lastikleri ısırmaya çalıştığı öğrenildi.

112’ye ihbarda bulundu

Murat Fidan, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, köpeğin sahibinin İnceğiz Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş olduğu belirlendi.

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Köpeğin daha önce de lastikleri ısırdığı iddia edildi

Köpeğin sahibinin, hayvanın daha önce kendi aracının lastiklerini de ısırması üzerine Sanayi Sitesi’nde lastiklerini değiştirdiği, ardından köpeği sanayi sitesinde bırakarak bölgeden ayrıldığı belirtildi. Sokakta kalan köpeğin, daha sonra Murat Fidan’ın aracının lastiğini ısırarak patlattığı öğrenildi.

Maddi zarar karşılandı

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucunda köpeği Sanayi Sitesi’nde bırakan kişiye ulaşıldı. Köpeğin sahibinin, Murat Fidan’ın uğradığı maddi zararı karşılaması üzerine Fidan şikayetçi olmadı.