Kaza, saat 18.30 sıralarında Alanya’nın Çıplaklı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 PPR 900 plakalı kamyonet, Oba Alacami istikametinden Alanya yönüne seyir halindeyken kavşakta, Alanya istikametinden Oba yönüne ilerleyen 07 AJT 883 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yaralı otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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