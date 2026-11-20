Antalya'da, polis banka çalışanlarını dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
Antalya'da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka çalışanlarını dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirdi.
Antalya’da, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka çalışanlarını dolandırıcılık girişimlerine karşı bilgilendirdi.
Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların banka işlemleri sırasında dolandırılmasını önlemek amacıyla ilçedeki banka şubelerinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
Gazipaşa'da faaliyet gösteren banka şubelerini ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık girişimlerinin erken fark edilmesi konusunda banka çalışanlarını bilgilendirdi.
Özellikle şüpheli para çekme ve transfer işlemlerinde vatandaşların uyarılması, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda gerekli önlemlerin alınması ve vakit kaybetmeden emniyet birimlerine haber verilmesinin önemi üzerinde duruldu.
Banka personeli ile güvenlik görevlilerinin dikkatli davranmasının, dolandırıcılık olaylarının önlenmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.
Polis ekiplerinin dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendime çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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