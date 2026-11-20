Polis ekiplerinin dolandırıcılık olayları ile ilgili bilgilendime çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Özellikle şüpheli para çekme ve transfer işlemlerinde vatandaşların uyarılması, dolandırıcılık şüphesi bulunan durumlarda gerekli önlemlerin alınması ve vakit kaybetmeden emniyet birimlerine haber verilmesinin önemi üzerinde duruldu.

Gazipaşa'da faaliyet gösteren banka şubelerini ziyaret eden Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık girişimlerinin erken fark edilmesi konusunda banka çalışanlarını bilgilendirdi.

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