ANTALYA'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31), Kenya öncülüğünde bir araya gelen 11 ülke, 22 Nisan 2027 Dünya Günü'nde 24 saat içerisinde 1 milyardan fazla ağaç dikmek için taahhütte bulundu. Hedefin gerçekleşmesi halinde, 1 günde dikilen ağaç sayısında tarihi başarıya ulaşılması amaçlanıyor.

COP31 kapsamında yapılan GROWalition adlı uluslararası koalisyonun açıklamasına göre, Kenya'nın başlattığı girişime 10 ülke daha katıldı. Brezilya, Fiji, Pakistan, Palau, Papua Yeni Gine, Kongo Cumhuriyeti, Seyşeller, Tayland, Togo ve Venezuela'nın katılımıyla 11 ülkeye ulaşan koalisyon, 22 Nisan 2027'de aynı 24 saatlik sürede 1 milyardan fazla fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Girişim kapsamında diğer ülkelerle de görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

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72 SAAT AĞACA SARILDI

Girişimin temelleri, Kenyalı çevre aktivisti Truphena Muthoni ile Avustralyalı çevreci Jimi Cohen tarafından atıldı. Muthoni, bir ağaca kesintisiz 72 saat sarılarak Guinness Dünya Rekorları'na girmesiyle tanınıyor. Kenya'nın 2032 yılına kadar 15 milyar ağaç yetiştirme kampanyasının da elçisi olan Muthoni, bu kez dünya genelinde milyonlarca insanı aynı gün fidan dikmeye davet ediyor. Muthoni, "Ağaçların bizim için ne anlama geldiğini insanlara hatırlatmak amacıyla 72 saat boyunca bir ağaca sarıldım. Şimdi Kenya, dünyayı bizimle birlikte ağaç dikmeye davet ediyor. O gün dikilecek 1 milyar fidanın her birinin sonrasında bakımını üstlenecek birine ihtiyacı olacak. Asıl çalışma da burada başlayacak" dedi.

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24 SAATTE 56 BİN FİDAN

Koalisyonun diğer kurucusu Jimi Cohen ise ağaç dikme alanındaki rekor girişimleriyle dikkati çekiyor. Cohen, Nisan 2024'te Kenya'da 24 saat içerisinde 30 bin 469 mangrov fidanı dikerek dünya rekoru kırdı. Kasım 2026'da ise aynı sürede 56 bin 18 mangrov fidanı dikti. Bu son girişimin Guinness tarafından değerlendirilmesi sürüyor. Cohen, 1 milyar ağaç hedefini insanlık tarihinde daha önce imkansız görülen başarıların gerçekleşmesine benzeterek, "İlk kez bir günde 1 milyar ağaç dikilmesi, bizim için 4 dakikanın altında koşulan ilk mil olacak. Bu başarı, daha fazla 1 milyar ağaç gününün önünü açacak. Bu ivmeyle dünyayı yeniden yeşillendirebiliriz" diye konuştu.

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4,4 MİLYON İZCİ KATILACAK

Kenya İzci Derneği de 4,4 milyon üyesiyle kampanyaya katılma taahhüdünde bulundu. Koalisyon, ülkelerde fidan temini, dikim alanlarının belirlenmesi ve gönüllülerin organizasyonu için çalışmalar yürütecek. Kampanyaya hükümetlerin yanı sıra belediyeler, şirketler, okullar ve sivil toplum kuruluşları da davet edildi.

ETİYOPYA'DAN ESİNLENDİLER

Girişimin ortaya çıkmasında Etiyopya'nın ağaçlandırma kampanyası etkili oldu. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 3 Ağustos 2026'da 26 milyondan fazla kişinin katılımıyla 1 günde 805,3 milyon fidan dikildiğini açıklamıştı. Ancak bu sayı Guinness Dünya Rekorları tarafından bağımsız olarak doğrulanmadı. GROWalition'un hedeflediği 22 Nisan 2027 tarihi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2027-2036 Ağaçlandırma ve Yeniden Ormanlaştırma On Yılı'nın da ilk yılına denk geliyor. Koalisyon, kampanyayla yalnızca fidan dikimini değil, dikilen ağaçların korunmasını ve uzun vadeli bakımını da amaçlıyor.