Filistinli ve Amerikalı çevre bilimci Yazan Aboushi, İsrail'in doğayı koruma gerekçesiyle uyguladığı politikaları eleştirdi.

Aboushi, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) yaptığı sunumda, İsrail'in çevre koruma politikalarının Filistinliler üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

ABD'de mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldiğini ve şu an İstanbul'da yaşadığını belirten Aboushi, çevre bilimci ve film yapımcısı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Aboushi, "Bana göre yeşil aklama (greenwashing), doğaya ve o topraklarda yaşayan insanlara yönelik şiddeti meşrulaştırmak amacıyla doğa koruma ve çevreye duyarlı uygulamaların bir silah olarak kullanılmasıdır." dedi.

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Sunumunda ailesinin köyünün bulunduğu ve bugün Sidna Ali Milli Parkı olarak bilinen bölgeyi de örnek gösteren Aboushi, bölgenin tarihsel kimliğinin doğa koruma uygulamaları kapsamında yeniden şekillendirildiğini ifade etti.

Aboushi, İsrail'in çevre koruma politikalarını Filistinlilerin topraklarıyla tarihsel ve kültürel bağlarını zayıflatmak için kullandığını belirtti.

Bölgede 800 bin zeytin ağacının söküldüğüne dikkati çeken Aboushi, bundan 80 bin ailenin etkilendiğini aktardı.

Aboushi, Filistinlilerin geleneksel olarak topladığı zahter bitkisine yönelik kısıtlamalara da değinerek, İsrail'in arazi kullanımı ve inşaat faaliyetlerinin bitki örtüsü üzerindeki etkilerinin göz ardı edildiğini, buna karşılık geleneksel bitki toplama faaliyetlerinin çevre için büyük bir tehdit olarak gösterildiğini kaydetti.

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İsrail'in zahter toplanmasını yasakladığı yıl İsrailli yerleşimcilerin aynı bitkiyi yetiştirmeye başladığını belirten Aboushi, Filistin kültürünün bir parçası olan yerel ürünlerin İsrail kimliğiyle ilişkilendirilmesini eleştirdi.