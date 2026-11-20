AYŞE YILDIZ - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) sağlık ekipleri, 10 günde 2 bin 751 kişiye bakarak, kesintisiz sağlık hizmeti sundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilen COP31'de sağlık ekipleri, 5 tam donanımlı revirde hızlı ve kesintisiz sağlık hizmeti verdi.

Trafiğe kapalı etkinlik alanında ise hastalara mobil ambulansa dönüştürülen sedyeli 5 golf aracıyla ulaşıldı. Revirlerdeki ilk müdahalenin ardından ihtiyaç duyulan hastalar ambulanslarla merkezdeki hastanelere sevk edildi.

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Antalya İl Sağlık Müdürlüğü 112 Ambulans Servisi Başhekimi Mustafa Özyurt, AA muhabirine, Mavi ve Yeşil bölgelerde 5 revirde sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.

Revirlerden birinin 24 saat aktif çalıştığını belirten Özyurt, revirlerde bakılan hastalardan 127'sinin ambulanslarla hastanelere sevk edildiğini ifade etti.

Özyurt, mobil UMKE timlerinin seyyar olarak acil çantasıyla sahada olduğuna dikkati çekerek, ihtiyacı olanları dönüşüm yaptıkları sedyeli golf araçlarıyla taşıdıklarını vurguladı.

COP31 boyunca çok fazla milliyetten hasta geldiğini anlatan Özyurt, şunları kaydetti:

"Afrika, Asya, Avrupa başta olmak üzere farklı kıtalardan hastalar vardı. İletişim konusunda da hiçbir sorun yaşamadık. Tercümanlarımız da revirlerde görev aldı. 10 günde 2 bin 751 hastaya bakıldı. Normal bir devlet hastanesinin yeşil alan poliklinik sayısı kadar burada hasta muayenesi yapıldı. Çok faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Revirlerimizde röntgen, ultrason cihazlarımız, ortopedi ekibimiz, acil uzmanımız ve pratisyen hekimimiz gözetiminde hastalara bakıldı. Burada yapılabilecek olan tüm tedaviler yapıldı."

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- "Yabancılar da hizmetimizden memnun kaldılar"

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Münevver Kurt ise COP31 Alanı'nda ekip olarak başarılı bir tedavi sunduklarını belirtti.

Ekiplerin, vardiyalı olarak sürekli sahada olduğuna dikkati çeken Kurt, "Revirlerin önünde duran ambulanslarımız 24 saat hizmet verdi. Yabancılar da hizmetimizden memnun kaldılar. Hiçbir sorun yaşamadık." diye konuştu.

Fildişi Sahili'nden gelen Vamara Fofana da Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve sağlık hizmetinden çok memnun kaldığını belirterek, "Burası çok güvenli, harika sağlık hizmeti sunuldu." dedi.

Türkiye'deki COP31 organizasyonunu çok beğendiğini dile getiren Fofana, Brezilya'da düzenlenen COP'a da katıldığını, Türkiye'dekini daha çok beğendiğini söyledi.