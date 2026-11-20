ANTALYA'da COP31'in planlanan son gününde, müzakerelerin gece saatlerine uzaması ihtimaline karşı konferans alanındaki yiyecek ve içecek işletmelerinin çalışma saatleri uzatıldı. Genel kurul salonlarının yanındaki kafelerin müzakereler sona erene kadar açık kalacağı duyuruldu.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) nihai karar müzakereleri devam ediyor. Zirvenin planlanan son günü olan 20 Kasım'da, katılımcıların akşam saatlerindeki toplantı ve konferans çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla yiyecek ve içecek hizmetlerinin çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

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BM İklim Değişikliği Sekretaryası (UNFCCC) tarafından katılımcılara gönderilen duyuruya göre, Peaceway bölgesindeki tüm yiyecek ve içecek işletmeleri saat 19.00'a kadar hizmet verecek. Dome bölgesindeki restoranlar da aynı saate kadar açık kalacak. Genel kurul salonlarının yanındaki kafelerin de müzakereler sona erene kadar hizmet vermeyi sürdüreceği açıklandı.

GECE MESAİSİ İHTİMALİ

Zirvenin son gününde iklim finansmanı, fosil yakıtlar ve diğer kritik başlıklarda ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarını gidermeye yönelik müzakereler sürüyor. Yiyecek ve içecek işletmelerinin çalışma saatlerinin uzatılması, görüşmelerin gece saatlerine sarkması ihtimaline karşı alınan önlemler arasında değerlendiriliyor.