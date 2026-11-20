ANTALYA'da düzenlenen COP31'in planlanan son gününde, Afrika ülkelerinin temsilcileri iklim finansmanı konusunda gelişmiş ülkelere tepki gösterdi. Afrikalı müzakereciler, iklim değişikliğiyle mücadele için verilen finansman sözlerinin yerine getirilmesini, hibelerin ve kredilerin ayrı değerlendirilmesini istedi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı'nda (COP31) nihai karar müzakereleri devam ederken, Afrika ülkelerinin finansman talepleri öne çıktı. Afrika Müzakereciler Grubu, gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele için taahhüt ettiği kaynakların yeterli ve erişilebilir olmadığını savundu.

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'YARDIM DEĞİL, HAK' VURGUSU

Afrikalı temsilciler, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kalan ülkelerin finansman taleplerinin yalnızca yardım kapsamında değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Gelişmiş ülkelerin geçmişten gelen sorumluluklarına dikkati çeken temsilciler, iklim finansmanının adil biçimde sağlanmasını istedi.

HİBE VE KREDİ AYRIMI

Müzakerelerde öne çıkan anlaşmazlıklardan biri de sağlanan finansmanın nasıl hesaplanacağı oldu. Afrika ülkeleri, geri ödenmesi gereken kredilerle hibelerin ayrı değerlendirilmesini, böylece gelişmiş ülkelerin finansman taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiğinin açıkça görülebilmesini talep etti.

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SON GÜN PAZARLIĞI

Afrika ülkelerinin talepleri arasında iklim değişikliğine uyum finansmanının artırılması, kaynaklara erişimin kolaylaştırılması ve gelişmekte olan ülkelerin borç yükünü ağırlaştırmayacak finansman modellerinin oluşturulması da bulunuyor.