Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), "Mutlu Et Projesi" kapsamında Antalya'da lösemi ve kanser tedavisi gören hastalar ile ailelerine et ve et ürünleri desteğinde bulundu.

LÖSEV, Kurban Bayramı döneminde yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde, Türkiye'nin 81 ilinde yıl boyunca düzenli et ve et ürünleri desteği sağlıyor. Bu kapsamda, LÖSEV'in Konyaaltı Ofisi'nde düzenlenen dağıtımda, vakfa kayıtlı hasta ve ailelerine et ve et ürünleri teslim edildi.

Yardımlar, vakumlu ambalajlarda taze et veya büyük marketlerde et ve et ürünleri alışverişinde kullanılabilen LÖSEV Et Kart aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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Program kapsamında gönüllüler tarafından ailelere sağlıklı beslenme eğitimi de verilerek sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İhtiyaç sahipleri, LÖSEV'in destek ve hizmetlerinden yararlanmak için vakfın internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabiliyor.