Moldovalı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü, eski eşi ormanda ağaca asılı bulundu
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo (50) evinde bıçakla öldürüldü. Kıoroglo'nun eski eşi K.Y.'nin ise ormanda iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Moldova uyruklu Snezhanpetrova Kıoroglo (50) evinde bıçakla öldürüldü. Kıoroglo'nun eski eşi K.Y.'nin ise ormanda iple ağaca asılı cansız bedeni bulundu.
Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi'ndeki sitede bulunan daireye sabah saatlerinde giden jandarma ve sağlık ekipleri Snezhanpetrova Kıoroglo'yu bıçakla öldürülmüş halde buldu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Snezhanpetrova Kıoroglo'nun cenazesi Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Kıoroglo'nun eski eşi Türk vatandaşı K.Y.'nin ise Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanda iple ağaca asılı halde cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede K.Y.'nin yanında bıçak da ele geçirildi.
Olaya ilişkin geniş kapsamlı incelemenin sürdüğü belirtildi.
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