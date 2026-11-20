Alanya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Mahmutlar Mahallesi'nde şüpheli O.A'yı (33) durdurarak arama yaptı.
Aramada 670 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 30 mermi, hassas terazi ve 12 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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