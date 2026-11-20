Aramada 670 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 30 mermi, hassas terazi ve 12 bin lira ele geçirildi.

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