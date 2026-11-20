Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 20192026 yılları arasında Kaş ilçesine toplam 2 milyar 190 milyon 480 bin 633 TL tutarında yatırım gerçekleştirdi.

Turizm, tarım ve sürekli artan nüfus nedeniyle altyapı ihtiyacının her geçen yıl büyüdüğü Kaş'ta, ASAT tarafından planlanan yatırımlar ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütüldü. Özellikle içme suyu alanında gerçekleştirilen çalışmalar, bölgenin uzun yıllar boyunca ihtiyaç duyacağı altyapının oluşturulmasına katkı sağladı. Kaş genelinde gerçekleştirilen ASAT yatırımlarının büyük bölümü içme suyu altyapısına ayrıldı. Bu kapsamda 1 milyar 746 milyon 642 bin 845 TL yatırım bedeliyle toplam 224 bin 109 metre içme suyu hattı imal edildi. Özellikle Kalkan, Çayköy, Kınık ve Ova mahallelerini kapsayan içme suyu temini projesiyle ilçenin artan nüfusu ve turizm kaynaklı su ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunulması hedeflendi. Yeni iletim ve dağıtım hatlarıyla Kaş'ın su arz güvenliğini güçlendiren, modern ve sürdürülebilir bir altyapı oluşturuldu.

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Kanalizasyon altyapısı güçlendirildi

İlçe genelinde kanalizasyon yatırımları kapsamında 27 bin 218 metre uzunluğunda yeni hat imalatı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar için 111 milyon 404 bin 106 TL kaynak kullanılarak çevre sağlığının korunmasına yönelik önemli adımlar atıldı. Atıksu altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler kapsamında toplam 39 milyon 25 bin 963 TL yatırım yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarla mevcut sistemlerin verimliliği artırılırken, doğanın korunmasına yönelik altyapı kapasitesi de güçlendirildi. ASAT tarafından yürütülen altyapı çalışmalarının ardından üstyapı düzenlemelerine de ağırlık verildi. Bu kapsamda 152 milyon 41 bin 893 TL tutarında asfalt yatırımı gerçekleştirilerek çalışma yapılan bölgelerde ulaşım konforu artırıldı. Kaş'ta farklı hizmet alanlarında gerçekleştirilen yatırımlar için toplam 141 milyon 365 bin 825 TL harcama yapıldı. Bu yatırımlar, ASAT'ın hizmet kalitesini artırırken ilçenin altyapı ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesine katkı sağladı.