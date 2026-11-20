Antalya'nın Alanya ilçesinde 50 yaşındaki Moldova uyruklu kadın evinde bıçaklanmış vaziyette ölü bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli eş de, ormanlık alanda yaşamına son vermiş vaziyette ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Mehmet Çakır Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, K.Y. eski eşi Moldova uyruklu Snezhan Petrova Kıoroglo'nun (50) ikametine geldi. Burada çıkan olayda tartışmada K.Y., eşini bıçakla göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese olay yeri inceleme, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, Kıoroglo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Moldova uyruklu kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ormanlık alanda hayatına son verdi

Olayın ardından kaçan eski eş K.Y.'nin, Kargıcak Mahallesi'ndeki ormanlık alana gittiği ve burada kendisini bir ağaca iple asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.