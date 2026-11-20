Temmuz ayında Kumluca'nın Yazır Mahallesi'nde meydana gelen orman yangını sırasında Jandarma ekiplerinin alevlerin arasından kurtardığı Luna isimli kedinin tedavisi tamamlandı. Yangında vücudunun yüzde 40'ı yanan kedi tedavi sonrası sahibine teslim edilirken tüylerinin tekrar çıktığı ve eski haline kavuştuğu gözlendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yazır Mahallesi'nde 30 Temmuz tarihinde çıkan orman yangınında 10 ev yanarak kullanılamaz hale gelirken, alevlerden insanlar kadar hayvanlar da etkilenmişti. Alev ve dumanlardan etkilenen hayvanlar bölgedeki gönüllü veterinerler tarafından tedavi altına alınırken, yangında yürek burkan görüntüler ortaya çıkmıştı. Hafızalara kazınan görüntülerden birisi de jandarma ekiplerinin alevlerin arasında fark ederek bir kediyi kurtardığı anlar olmuştu.

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Jandarma ekipleri yanmaktan kurtardı

Jandarma ekibi tarafından alevlerin arasından yanmaktan son anda kurtarılarak su verilen kedinin tüm tüyleri yanmış ve vücudunda yaralar oluşmuştu. Bölgedeki çalışmalarda görev alan gönüllü veterinerler tarafından kliniğe götürülen kedi tedavi altına alınmıştı. Çipinden sahibine ulaşılan ve isminin Luna olduğu öğrenilen kedi 2 aylık sıkı bir tedavinin ardından sahibine teslim edildi. Bir süre daha gözetim altında tutulması gereken Luna'yı sık sık veteriner kontrolüne götüren sahibi Hayriye Konukseven, aradan geçen 4 aylık süreçte vücudunun yüzde 40'ı yanan Luna'nın büyük oranda iyileştiğini söyledi.

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Gönüllü veterinerler tedavi altına aldı

Yangın anında Konya'da bulunduğunu ve Luna'nın jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını televizyonlardan gördüğünü belirten Konukseven, "Yangın günü Luna ve eşim beş kediyle birlikte evdelerdi, ben Konya'daydım. Yangında Luna'yı yüzde 40'ı yanmış bir şekilde jandarmalar buluyor. Ardından gönüllü veterinerler Luna'yı alıp Kemer'de veteriner kliniğinde tedavi altına alıyor. 2 aylık bir tedavinin sonucunda bana verildi. Şu anda durumu çok iyi, kilo almış. Bugün kontrolleri tekrar yapıldı, çok sevindik" dedi.

"10 yıllık hayat arkadaşım"

Luna ile birlikte 10 yıllık bir birlikteliği olduğunu söyleyen Konukseven, "Yangın günü ben Konya'da zaten merakla bekliyordum. Bizim evin yandığını da duymuştum. Gece 12 gibi televizyonda çıktığını görünce kızımın arkadaşı arıyor 'Bu Luna değil mi' diye. Sonra biz hemen bir kontrole başladık kızımla birlikte ve veterinerde bulduk. Çipinden dolayı bana zaten güvendiler. Defalarca isteyenler oldu ama ben verir miyim. Zaten benim 10 yıllık hayat arkadaşım bu. 2 aylık tedavinin sonucunda Luna'mızı aldık ve Olimpos'ta yaşamaya devam ettik. Bugün de Konya'ya doğru yola çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.