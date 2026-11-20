Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahibi belediye olarak COP31 İklim Zirvesi'ne düzenlediği panel, söyleşi ve şehir etkinlikleri ile de katkı sundu. COP31 süresince zirvenin düzenlendiği alanda yer alan Yeşil Bölge'deki Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyon alanında uzman isimlerin katılımıyla onlarca panel ve söyleşi gerçekleştirildi. İklim değişikliği ile mücadele ve çözüm önerileri birçok başlıkta ele alınırken, şehirlerin adaptasyon süreci, dönüşümü ve alınabilecek önlemler de panelistlerce tartışıldı.

COP31 Yeşil Bölge G2 Dirençli Şehirler HUB'ında yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi pavilyonunda, alanında uzman birçok ismin katılımıyla paneller düzenlendi. İklim değişikliğinin yerel ve küresel ölçekte etkileri, su yönetimi, doğal afetlerin önlenmesi, yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı, geri dönüşüm, şehirlerin iklim değişikliğiyle mücadelesi gibi birçok önemli konu panelistlerce tartışılarak ortak akıl ve iş birliğinin önemi vurgulandı.

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"Antalya'nın içme suyu yönetimi konuşuldu"

Alanında uzman isimlerin yer aldığı panellerde sürdürülebilir vektör yönetimi, iklim değişikliğinde medyanın gücü, iklim değişikliğinin anlaşılmasında mağaralar, sürdürülebilir mimari, uyum eylem planları ve Antalya'nın iklim değişikliği ile ilgili önleyici çalışma ve projeleri ele alındı.

"Büyükşehir'in proje ve çalışmaları anlatıldı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Demir ve ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay zirvenin son gününde Dirençli Şehirler HUB'ındaki "İklim Değişikliği Çağında İçme Suyu Yönetimi" konulu oturuma panelist olarak katılarak ASAT'ın içme suyu yönetimi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. İklim Finansmanı Çadırı'nda Avrupa Birliği Başkanlığı'nın düzenlediği Bölgesel İş Birliği Yoluyla İklim Değişikliğiyle Mücadele Paneline ise Büyükşehir Belediyesi'nden "Gov4GreenMedProjesi Akdeniz Programı" Proje Yöneticisi Çevre Mühendisi Fulya Edibe Halıcılar panelist olarak katılarak Gov4GreenMed Projesi çalışmaları ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi

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"Şehir etkinlikleri düzenlendi"

COP31 kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı şehir etkinliklerinde ise kentin tarihi mekânlarında onlarca etkinlik düzenlendi. Konserlerden, sergilere, söyleşilerden, atölyelere kadar birçok kültür sanat etkinliği Antalyalılarla buluşturuldu.