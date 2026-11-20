COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman Al Suud ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "COP31 kapsamında Suudi Arabistan Enerji Bakanı Sayın Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.