BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) kapanış genel kurulunda konuşan COP31 Başkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hala dünyanın umudu bu salonda. Çok az bir mesafe kaldı. İstiyoruz ki buradan sonuçla ayrılalım ve Antalya'da Antalya Mutabakatı'yla tüm dünyaya güzel mesajlar verelim" dedi.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan COP31'in kapanış genel kurulu, saat 20.00'de Anadolu Salonu'nda (Genel Kurul Salonu 1) başladı. Toplantıya COP31 Başkanı Murat Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, koordinatörler, raportörler, ülkelerin temsilcileri ve uluslararası medya mensupları katıldı. Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Kurum, iki haftalık müzakere sürecini değerlendirerek ülkelere uzlaşı çağrısında bulundu.

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'SÖZÜN KARARA DÖNÜŞECEĞİ ANDAYIZ'

İki hafta boyunca binlerce saat müzakere yapıldığını, liderlerin, bakanların ve müzakerecilerin ortak çözüm aradığını belirten Kurum şunları söyledi:

"Şimdi, bütün bu emeğin bizi getirdiği yerdeyiz. Sözün karara dönüşeceği andayız. Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde genel kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Çünkü insanlık, umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü işte bu salondan bekliyor."

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'DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON'

Antalya'da farklı ekonomik imkânlara, enerji sistemlerine ve kalkınma ihtiyaçlarına sahip ülkelerin bir araya geldiğini anlatan Kurum, iklim krizinin bütün insanlığı etkilediğini vurguladı. Kurum, "Bir küçük ada devletinin varlığını koruma kaygısıyla, kuraklıkla mücadele eden bir çiftçinin endişesi, enerjiye erişmeye çalışan bir toplumla sanayisini döndürmeye çalışan bir ülkenin ihtiyacı aynı küresel meselenin farklı yüzleridir. Bu yüzden Antalya'daki ilk günden itibaren üç kelime söyledik: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Diyalogla birbirimizi dinledik. Uzlaşı için ortak zemini büyüttük. Şimdi aksiyonun karşılığını kararlarımızda arıyoruz" dedi.

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'DÜNYANIN UMUDU BU SALONDA'

Genel kurulda kararların görüşülmesi ve kabulü aşamasına geçilirken delegelere bir kez daha seslenen Kurum, "Günlerdir istişare ediyoruz herkesi ortak zeminde buluşturmak için. Çok önemli mesafeler kat ettik. Evet, yorulduk, çok mesai verdik ama hala dünyanın umudu bu salonda. Hala bu salondan çok güzel mesajlar verebiliriz. Uzlaşıp burada bir şeyleri değiştirebiliriz. Yeter ki birbirimize saygı duyalım. Yeter ki önceliklerimizi değil uzlaşıyı konuşalım. Yeter ki o salonlarda müzakere yapan kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varalım" ifadelerini kullandı.

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'ANTALYA MUTABAKATI' ÇAĞRISI

İklim taahhütleriyle uygulamalar arasında ciddi mesafe bulunduğuna dikkati çeken Kurum şöyle devam etti:

"Yıllardır bu salonlarda ter döküyoruz, emek veriyoruz. Gelinen noktada hala o taahhütlerle uygulama arasında ciddi mesafe var. Hala Nepal'de insanlar hayatını kaybediyor. Şehirler, ülkeler sellerle, kuraklıkla mücadele ediyor. Bize düşen sorumluluk artık netice almaktır, sonuç almaktır. Ve ben bu sonucu bu salondan alacağımıza inanıyorum. Çok az bir mesafe kaldı. Bunu da açık yüreklilikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Avustralyalı dostlarımız, bizler tüm gruplarla görüşüyoruz, tüm grupları dinliyoruz, herkesin önceliğini not alıyoruz ve istiyoruz ki buradan sonuçla ayrılalım. Buradan neticeyle ayrılalım ve Antalya'da Antalya Mutabakatı'yla tüm dünyaya güzel mesajlar verelim."

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23 GÜNDEM MADDESİ

Kurum'un konuşmasının ardından COP31 genel kurulunun son oturumu açıldı. Salondaki dev ekrana, COP31, Kyoto Protokolü Taraflar Toplantısı (CMP) ve Paris Anlaşması Taraflar Toplantısı (CMA) kapsamında ele alınacak 23 gündem maddesi yansıtıldı. Gündemde, Paris Anlaşması'nın küresel durum değerlendirmesi, ülkelerin ulusal katkı beyanları, iklim değişikliğine uyum, en az gelişmiş ülkelerin durumu, şeffaflık mekanizmaları, karbon piyasaları ve finansman konuları yer aldı. Özellikle Paris Anlaşması'nın 6'ncı maddesi kapsamındaki uluslararası karbon piyasaları, ülkeler arası iş birliği mekanizmaları ve piyasa dışı yaklaşımlar ile uygulama ve uyum mekanizmasına ilişkin başlıklar dikkati çekti. Genel kurulda ayrıca karar alma süreçleri, toplantı tarihleri ve yerleri ile katılımcıların yetki belgelerine ilişkin gündem maddelerinin de ele alınması öngörüldü.

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SALONDA PROTESTO

Genel kurulun açılmasının ardından yabancı bir protestocu, toplantı salonundaki masaların üzerine çıkarak protestoda bulundu. Protestocu, BM güvenlik görevlilerince salondan çıkarıldı. Yaşanan olay üzerine delegelere seslenen Kurum, "Salondaki huzuru korumaya gayret gösterelim. Burada hep birlikte ulaşacağımız, hep birlikte karar alacağımız, birbirimizi saygıyla dinleyeceğimiz bir ortam. Dolayısıyla tüm arkadaşlarımdan da bu hassasiyeti önemle rica ediyorum" dedi.

Toplantı yarın devam edecek.