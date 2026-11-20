COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) Kapanış Oturumu’nu başlattı. Örtü Karar’ın kabule sunulacağı oturumun açılışında konuşan COP31 Başkanı Kurum, "Sözün karara dönüşeceği andayız" ifadesini kullanarak, "Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir" dedi.

İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli zirvesi olan ve Türkiye’nin ilk kez ev sahipliğini üstlendiği BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nın (COP31) 12. gününde, COP31 Başkanı Kurum, COP31 Kapanış Oturumu’nda konuştu. Kurum, 196 ülke ile AB’nin ülke temsilcileri ve delegelerinin katıldığı oturumda dünyaya bir kez daha iklim eylemi için ‘uzlaşı’ çağrısı yaptı.

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"Bütün bu emeğin bizi getirdiği yerdeyiz"

Açılış konuşmasını yapan Kurum, iki hafta boyunca Antalya'da büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, "İki hafta önce bu Genel Kurul çalışmalarına başladığında önümüzde uzun bir gündem, farklı öncelikler ve ağır bir sorumluluk vardı. O günden bu yana binlerce saat müzakere edildi. Liderler dünyanın karşı karşıya olduğu tabloyu değerlendirdi. Bakanlar aynı masanın etrafında çözüm aradı. Müzakereciler kimi zaman sabaha kadar tek bir kelime, tek bir cümle, tek bir ifade üzerinde çalıştı. Bilim insanları bize verileri gösterdi. Gençler geleceklerini anlattı. Şehirler, iş dünyası, yatırımcılar, sivil toplum ve yerel topluluklar iklim eyleminin sahadaki karşılığını ortaya koydu. Şimdi bütün bu emeğin bizi getirdiği yerdeyiz" dedi.

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"İnsanlık son sözü bu salondan bekliyor"

"Sözün karara dönüşeceği andayız" ifadesini kullanan Kurum, "Bundan birkaç saat sonra önümüze gelecek metinler üzerinde Genel Kurulumuz iradesini ortaya koyacak. Bu görüşmeler ve istişareler sürecinde dünyanın ve insanlığın bizden beklentilerini unutmamalıyız. Müzakere ederken, kendi ülkesinin hassasiyetini düşünen fakat dünyanın menfaatini gözetmeyen hiçbir bakış açısını, insanlık adına kabul etmemiz, sineye çekmemiz mümkün değildir. Diğer türlü, burada toplanma amacımızı unutmuş, ertelemiş, en kötüsü de göz ardı etmiş sayılırız ki, bunun vicdanen ve manevi olarak hesabını ödeyemeyiz. Çünkü insanlık, umuda dair, çocuklarımızın geleceğine dair son sözü işte bu salondan bekliyor" diye konuştu.

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"Şimdi aksiyonun karşılığını kararlarımızda arıyoruz"

Türkiye’nin "diyalog, uzlaşı ve aksiyon" hedefiyle ilk günden bu yana tutarlı bir irade sergilediğine dikkat çeken Kurum şöyle devam etti:

"COP31 Başkanı olarak karar anına geçmeden önce iki haftalık yolculuğumuzun bize gösterdiği bir hakikati paylaşmak istiyorum; iklim diplomasisinin asıl gücü, farklılıklarımızı ortadan kaldırmakta değil; farklı koşullara sahip ülkelerin ortak bir geleceğin sorumluluğunu taşıyabilmesinde ortaya çıkıyor. Antalya’ya farklı ekonomik imkanlarla geldik. Farklı enerji sistemlerimiz, farklı kalkınma ihtiyaçlarımız, farklı kırılganlıklarımız var ama selin, yangının, kuraklığın, aşırı sıcakların ve yükselen denizlerin insan hayatında bıraktığı izi hepimiz biliyoruz. Bir küçük ada devletinin varlığını koruma kaygısıyla, kuraklıkla mücadele eden bir çiftçinin endişesi; enerjiye erişmeye çalışan bir toplumla sanayisini dönüştürmeye çalışan bir ülkenin ihtiyacı aynı küresel meselenin farklı yüzleridir. Bu yüzden Antalya’daki ilk günden itibaren üç kelime söyledik: Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Diyalogla birbirimizi dinledik. Uzlaşı için ortak zemini büyüttük. Şimdi aksiyonun karşılığını kararlarımızda arıyoruz."

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"Şimdi o ortak cümleyi kurma sorumluluğu hepimizin önünde"

COP31 Başkanı Kurum, tarafları ortak gelecek için ortak irade sergilemeye davet ederek, "Son saatlere kadar istişare ettik. Her görüşü dinlemeye, farklılıklar arasındaki mesafeyi azaltmaya ve mümkün olan ortak zemini büyütmeye çalıştık. Çünkü çok taraflılığın kıymeti tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. Herkesin yalnızca kendi cümlesini koruduğu bir dünya parçalanır. Birbirinin kaygısını anlayan ve ortak bir cümle kurabilen bir dünya ise geleceğini birlikte inşa eder. Şimdi o ortak cümleyi kurma sorumluluğu hepimizin önünde. Birazdan vereceğimiz kararların etkisi bu salonun çok ötesine ulaşacak. Bizi izleyen ülkeler var. Bizi bekleyen şehirler var. Bize güvenen gençler var. Ve henüz doğmamış kuşakların da bu masada görünmeyen bir yeri var. Onların adına karar vermeliyiz. Ama onlara bırakacağımız dünyanın şartlarını belirleyen kararları bizler alacağız. Bu sorumlulukla hareket edeceğimize inanıyorum" dedi.

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"Şimdi sıra aksiyonda, çok az bir mesafe kaldı"

"İki hafta boyunca söylediğimiz sözü şimdi kararlarımızla tanıyalım" çağrısını yapan Kurum, Antalya’dan Antalya Mutabakatı ile ayrılıp dünyanın geleceği için önemli bir adım atmak istediklerini belirtti. Kurum, şunları kaydetti:

"Diyalog ortak zemini kurdu. Uzlaşı bizi bu salonda buluşturdu. Şimdi sıra aksiyonda. Bu düşüncelerle COP31 Genel Kurulumuzun son oturumunu açıyorum. Genel Kurulumuzun çalışmalarının insanlık, gezegenimiz ve gelecek kuşaklar için hayırlı sonuçlar getirmesini diliyorum. Sizlerden ricam, arzum şudur; değerli arkadaşlar, günlerdir istişare ediyoruz herkesi ortak zeminde buluşturmak için. Çok önemli mesafeler kat ettik. Evet, yorulduk, çok mesai verdik ama hala dünyanın umudu bu salonda. Hala bu salondan çok güzel mesajlar verebiliriz. Uzlaşıp burada bir şeyleri değiştirebiliriz. Yeter ki birbirimize saygı duyalım. Yeter ki önceliklerimizi değil, uzlaşıyı konuşalım. Yeter ki o salonlarda müzakere yapan kardeşlerimizin çalışmaları neticesinde bir sonuca varalım. Yıllardır bu salonlarda ter döküyoruz, emek veriyoruz. Gelinen noktada hala o taahhütlerle uygulama arasında ciddi bir mesafe var. Hala Nepal'de insanlar hayatını kaybediyor. Şehirler, ülkeler sellerle, kuraklıkla mücadele ediyor. Bize düşen sorumluluk artık netice almaktır, sonuç almaktır ve ben bu sonucu bu salondan alacağımıza inanıyorum. Çok az bir mesafe kaldı. Bunu da açık yüreklilikle sizlerle paylaşmak istiyorum. Avustralyalı dostlarımız, bizler tüm gruplarla görüşüyoruz, tüm grupları dinliyoruz, herkesin önceliğini not alıyoruz ve istiyoruz ki buradan sonuçla ayrılalım. Buradan neticeyle ayrılalım ve Antalya'da Antalya Mutabakatıyla tüm dünyaya güzel mesajlar verelim diyorum."