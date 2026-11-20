Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi, temel başlıklarından biri olan erişilebilirlikte hayata geçirdiği çalışmalarla örnek oluyor. 102'si gönüllü 114 kişilik Erişilebilirlik Ekibi, Birleşmiş Milletler (BM) akreditasyon sistemine kayıtlı 521 engelli delegeye hizmet veriyor. Mavi ve Yeşil Bölge'de engelsiz alan tasarımı, yönlendirme sistemleri ve işaret dili tercümanlarıyla COP31 katılımcılarının sorunsuz bir katılım sağlaması hedefleniyor. COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun bedensel engelli İtalyan Milletvekili Michele Picaro da erişilebilirlik konusunda Türkiye'ye teşekkür ederek "Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü" dedi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen COP31'de, Mavi Bölge ve Yeşil Bölge'nin toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik alanının tamamı engelsiz ve erişilebilir olarak planlandı. Her iki bölgede 102 mor yelekli gönüllü, engelli katılımcılara ve alanı ziyaret eden misafirlere hizmet veriyor. Bedensel engelliler için 16'sı akülü 77 tekerlekli sandalye bulunurken, görme engelliler için de kılavuz iz yolları hazırlandı.

Dışarıdan engeli anlaşılmayan katılımcılara 'ayçiçeği' motifli yaka kartları verildi. Duyusal hassasiyeti olan katılımcılar için 7 sessiz oda (Quiet Room) hazırlandı. İşitme engelliler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 30 işaret dili tercümanı da COP31'de görev yaptı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan COP31 Erişilebilirlik Sorumlusu Mustafa Ertok, "Bakanımız Murat Kurum'un COP Başkanlığı'nın başladığı andan itibaren 'kimseyi geride bırakmama' ilkesiyle bu görevi devraldık. Bu görevi devraldıktan sonra, kimseyi geride bırakmamak adına engelli katılımcılarımızın da alanda rahat bir şekilde dolaşabileceği ve etkinliklere katılabileceği alanlar oluşturduk" diye konuştu.

"Kabartmalı haritalar ve sesli yönlendirme"

1 milyon 100 bin metrekarelik Mavi ve Yeşil Bölge'de erişilebilir alanlar oluşturulduğunu belirten Ertok, "Bu alanlarda işaret dili tercümanı, görme engelli bireyler ve tekerlekli sandalyeyle destek isteyen bireyler olmak üzere hepsini düşünerek düzenlemeler yaptık. İz yolları, tabela yönlendirmeleri, Braille işaretlemeler, kabartmalı haritalar, yön haritaları ve mobil uygulamayla tüm katılımcılara ve engelli katılımcılarımıza destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

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"521 engelli delegenin tüm ihtiyaçları karşılandı"

Ertok, "Bu alanda 521 kayıtlı delege engelli olarak bize başvuruda bulundu. Şu ana kadar 521 katılımcının hepsinin hem ulaşımda hem de alan içinde ihtiyaçlarını giderdik. Konaklamadan ulaşım noktasına kadar bütün düzenlemelerimizi engelli bireylerin daha rahat bir şekilde gelebileceği şekilde yaptık. Erişilebilirliği bir tercih değil, bir insan hakkı olarak değerlendiriyoruz. Bu sebeple bütün katılımcıların aynı düzeyde ve aynı güvenle katılımını sağladık" diyerek, zirvenin başladığı günden bu yana 748 kez tekerlekli sandalye desteği sağladıklarını, 31 salonda işaret dili tercümanlığı hizmeti verdiklerini, görme engelli bireylerin de hem sesli yönlendirmeler hem de refakat eşliğinde alan içinde daha rahat ve konforlu bir şekilde gezmelerini sağladıklarını vurguladı.

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"Her engel dışarıdan görünmüyor"

Alan içindeki sessiz odaların kullanımı hakkında bilgi veren Erişilebilirlik Görevlisi Nisa Simge Özcan da "Tüm engelli bireylerin dışarıdan görünebilir engelleri olmayabiliyor. Mesela otizm veya nörodiverjans gibi durumlar olabiliyor. Bu gibi durumlarda dışarıdan çok fazla uyaran alındığı zaman, konuşma, kalabalık veya farklı etkinlikler nedeniyle kişilerin zihinleri fazla yoruluyor. Bu yüzden dış etkenlere bazen daha fazla dayanamıyor veya baş ağrısı, mide bulantısı gibi sorunlar yaşayabiliyorlar. Bu nedenle sessiz oda sağlıyoruz" dedi.

"İtalyan parlamenterden COP31'e övgü"

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COP31'e katılan Avrupa Parlamentosu'nun bedensel engelli İtalyan Milletvekili Michele Picaro da erişilebilirlik konusunda Türkiye'ye teşekkür etti. Picaro, "Bana sundukları bu harika hizmet için kendilerine teşekkür etmek isterim. Çok, çok, çok teşekkürler. Hizmet kalitesi yüzde 100'dü. Harika ekibe, müdüre, her gün benim için ve yardıma ihtiyacı olan herkes için çalışan herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

"Alanın büyüklüğü bizi hayrete düşürdü"

COP31'e katılan Engelsiz Dünya Federasyonu Başkan Yardımcısı Bircan Çalpan da verilen hizmetten mutlu olduklarını belirtti. Görme engelli eşi Talya Köybaşı ile zirveye katıldığını belirten Çalpan, "Alanın büyüklüğü bizi biraz hayrete düşürdü. Burada verilen emek çok büyük. Burada gösterilen çaba gerçekten kıymetli ve çok değerli" dedi.

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Mor yelekli görevliler sayesinde sorun yaşamadıklarını belirten Çalpan, "Onların sayesinde burada çok rahatlıkla gezebiliyoruz. Toplantılarımıza, panellerimize çok rahatlıkla katılabiliyoruz. Her anımızda, her zorluğumuzda bize destek oluyorlar" diye konuştu.

"Mor yelekliler her an bizim için burada"

COP31'e katılan bedensel engelli Destan Yücel, alanın erişilebilirliğinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Özellikle mor yelekli arkadaşlar her konuda, her anlamda bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Herhangi bir ihtiyaç durumunda burada bizim için varlar. Erişilebilirlik açısından da ortamın rahat hareket etmemize elverişli oluşu, sarı çizgilerin döşenmesi, görme engelliler için kabartmalı alfabenin olması rahatça yürüyebilmemiz ve hareket edebilmemiz açısından bizi çok mutlu ediyor" dedi.

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Yücel, COP31'e engellilerin sesini duyurmak adına katıldıklarını belirtti.