ANTALYA'da 9 Kasım'da başlayan COP31 İklim Zirvesi'nin son gününde, bilgilendirme standına vatandaşlar ilgi gösterdi. Standı ziyaret edenler COP31 hakkında bilgi alırken, çocuklar da caretta caretta maskotuyla fotoğraf çektirdi.

COP31 İklim Zirvesi kapsamında Cumhuriyet Meydanı'na kurulan bilgilendirme standında, vatandaşlara zirvenin gerçekleştirildiği alana nasıl ulaşabilecekleri anlatıldı. Gün boyunca standı ziyaret eden vatandaşlar, görevlilerden bilgi aldı. Çocuklara ise caretta caretta şeklinde peluş oyuncaklı anahtarlık ve not defteri hediye edildi. Hediyelerini alan çocuklar, standın maskotu caretta caretta ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Meydanda vatandaşların standı gezdiği, çocukların maskotla eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikte güzel görüntüler oluştu.

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Standı çocuklarıyla ziyaret eden Ayşe Özkara, "COP31 İklim Zirvesi var. Şehrimiz yoğun, güzel geziliyor. İklimle ilgili etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımızla Cumhuriyet Meydanı'ndaki COP31 bilgilendirme standına bakmaya geldik. Çocuklarımız çok ilgi gösteriyor, fotoğraf çektirip eğleniyor" dedi.

'CARETTA CARETTA ANTALYA'YI TEMSİL EDİYOR'

Bilgilendirme standında maskotluk yapan Emir Yakup Tunç ise projenin içerisinde yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Şehrimiz adına mutluyum. Antalya'yı seviyoruz. COP31'in Antalya'da olması çok anlamlı, çok güzel. Burada maskotluk yapıyorum, bugün de son günümüz. Çocukların, yetişkinlerin ilgisi çok büyük. Beraber fotoğraf çekiyor, eğleniyoruz. Maskotluğunu yaptığım figür caretta caretta, Antalya'yı da temsil ediyor" diye konuştu.