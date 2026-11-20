Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında ziyaretçilerle buluşan COPArt'ın kapanış panelinde, projenin nasıl hayata geçtiği ve sanatın gelecek iklim konferanslarında üstlenebileceği rol ele alındı.

COP31'in sanat programı COPArt, "Hala Mümkün" temasıyla Osmanlı hat sanatından klasik Türk resmine, çağdaş sanattan dijital sanata uzanan geniş bir seçkiyi Antalya'da ziyaretçilerle buluşturdu.

COPArt Sanat Yönetmeni Samed Karagöz, COPArt Yönetici Direktörü Ali Ata Kavame moderatörlüğünde, Yeşil Bölge'deki COPArt Hub'ında düzenlenen kapanış panelinde, COPArt'ı zihninde planlarken Türkiye'nin birikimini de uluslararası konuklara bir şekilde göstermek istediğini söyledi.

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Sergide hat sanatına özellikle yer verilmesinin nedeninin bu olduğunu belirten Karagöz, "Çağdaş sanat tarafındaki eserleri insanların başka yerde de görebilme şansı mümkün fakat hat sanatında ve klasik Türk resmindeki eserlerin çoğunu hem Türkiye'deki hem de uluslararası ziyaretçiler neredeyse ilk kez burada gördü." dedi.

Karagöz, COPArt'da hat sanatının, resmin, modern, çağdaş ve dijital sanatın birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu göstermek istediğini dile getirdi.

- "Uluslararası bütün galerileri bu işin içine çekmek artık çok daha mümkün"

COPArt Direktörü Nagihan Özel ise iklim ve sanatı bir araya getiren sanatçıların eserlerini sergileme fırsatı bulduklarını söyledi.

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Bu sergi ile dünyanın en önemli galerilerinin COP'un öneminin farkına vardığını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Dünyada bir ilki yaptık. Ev sahibi ülke olmanın verdiği çok büyük avantaj oldu. Bakanlığın ve sponsorların verdiği destek önümüzü açtı ve farkındalık oldu. Bugün uluslararası bütün galerileri bu işin içine çekmek artık çok daha mümkün. Kültürel mirasımıza böyle bir projede yer vermek bizim için bir meseleydi. Çok değerli koleksiyonerlerimizin gerçekten bugüne kadar görülmemiş, evlerinin baş köşesinde, ofislerinde, masalarının arkasındaki en kıymetli eserlere kadar almaya ikna ettik. Burada da COP'un gücü yine çok önemliydi." ​​​​​​​

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- "Beni en fazla etkileyen, Filistinli çocukların yaptığı eserler"

COP31 Yeşil Bölge Operasyon Direktörü, COPArt Konsept ve Anlatı Tasarımcısı Fatih Dağıstanlı da COPArt fikrinin ortaya çıkışı ve ekibin nasıl oluştuğunu anlattı.

COPArt ile iklim farkındalığını sanatla anlatmanın yolunu keşfettiğini belirten Dağıstanlı, "Eminim birçok insan etkilenmiştir. Gazze ile ilgili bir alan var. Burada çok önemli sanatçıların eserleri var ama beni en fazla etkileyen, Filistinli çocukların yaptığı eserler. Çünkü imkansızlıklar ve büyük acılar içerisinde duygularını bundan daha iyi ifade edemezlerdi." diye konuştu.

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COPArt Dijital Sanat Küratörü Nabat Garakhanova, dijital eser üretimi sırasında teknoloji kullanıldığı için ortaya çıkan ekolojik zararı nötrlemek için yaptıkları iş karşılığında fidan diktiklerini söyledi.

Dijital eserleri yenilenebilir enerji kullanarak üretmeyi tercih ettiklerini vurgulayan Garakhanova, COPArt'ın iklim değişikliğiyle mücadeleyi sanat ile buluşturan bir sergi olma özelliğini taşıdığını kaydetti.