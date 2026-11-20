Antalya'da sigara vermediği için darp ve gasp edilen, 3 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybeden paramedik Hamit Aras'ın öldürülmesine ilişkin yargılanan 2'si tutuklu 4 sanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talep edildi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi'nde 3 Mart 2025 tarihinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Muratpaşa 5 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan 30 yaşındaki paramedik Hamit Aras, Ramazan'ın ilk günü bir arkadaşıyla sahur yaptıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı. Ticari taksiyle Doğu Garajı bölgesine gelen Aras, evine yaklaşık 150 metre kala araçtan indi. Bu sırada yaşları 16 ile 21 arasında değişen 4 genç, Aras'ın yanına gelerek sigara istedi. Sigara kullanmadığını söyleyerek yoluna devam eden Aras, arkasından gelen gençler tarafından darp edildi. Başına aldığı darbeyle yere yığılan ve kaldırıma çarparak ağır yaralanan Aras'ın çantasını alan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

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3 gün sonra hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yerde hareketsiz yatan kişinin meslektaşları Hamit Aras olduğunu gördü. Kalbi duran genç paramedik, olay yerindeki müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Önce yakındaki özel bir hastaneye, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aras, yoğun bakımda 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüpheliler İ.S. (16), Gökhan A. (17), Savaş İnceoğlulları (21) ve Muhammet Emir K.'yi (17) olaydan kısa süre sonra yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Aras'a vurduğunu kabul eden Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları tutuklanırken, İ.S. ve Gökhan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ifadelerinde, Aras'ı darp ederek çantasını aldıklarını, içindeki eşyaları aldıktan sonra çantayı birkaç sokak ileride yaktıklarını söyledikleri öğrenildi.

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4 sanığın yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edildi

Paramedik Hamit Aras'ın ölümüne ilişkin davanın 6'ncı duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Emir K. ile Savaş İnceoğlulları, Aras'ın annesi Şükriye Tavşan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen anne Şükriye Tavşan, her duruşmada yanında getirdiği oğlunun fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi mahkeme heyetine göstererek, "Bunlar çocuğuma kıydılar, onu katlettiler. Bir an önce cezalarının verilmesini istiyorum. Ben tek başıma fotoğraflara bakarak ayakta durmaya çalışıyorum, çok üzülüyorum" dedi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, 4 sanığın yağma amacıyla kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıkların gece vakti birden fazla kişiyle birlikte yağma suçundan da cezalandırılmalarını istedi. Mütalaada, sanıkların olayın başından itibaren yağma kastıyla hareket ettikleri, diğer sanıkların da olay sırasında Hamit Aras'ın etrafını sararak öldürme eylemine iştirak ettikleri değerlendirildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için karar duruşmasını 9 Şubat'a erteledi.

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Savcılık mütalaası açıklandı

Ailenin avukatı Kerem Polat, 4 sanığında nitelikli öldürme ve yağma suçlarını işlediğini belirterek, "3 Mart 2025 tarihinde Doğu Garajı'nda katledilen Paramedik Hamit Aras'la ilgili açılan davanın 7. celsesi Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Bu davada Savcılık makamı tarafından mütalaa verildi. Esas hakkındaki mütalaada olaya karışan her dört sanığın da suçta asli fail olduğu, nitelikli öldürme ve yağma suçları işlendiği, bunların sabit olduğu belirtilerek dördünün de ceza alınılması istenildi. Bu önemlidir çünkü bizim de en başından beri beyan ettiğimiz husus burada yalnızca bir sanığın değil, her dört sanığın da asli fail olduğu ve öldürme ile yağma suçunda da aktif olarak rol aldığı şeklindeydi. Savcılığın bunu bu şekilde mütalaasında belirtmesi bizim de beyanlarımızı destekler niteliktedir" dedi.

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Avukat Kerem Polat: "Hiçbir ceza bir annenin evladını geri getirmeyecek"

Hiçbir kararın bir annenin evladını geri getiremeyeceğini ama sanıkların en ağır cezayı alacaklarını düşündüğünü belirten Polat, "9 Şubat tarihinde mahkemenin karar duruşması olacak. Biz o duruşmada da mahkeme heyetin en doğru şekilde karar vereceğini ve maktul Hamit Aras'ın öldürülmesi olayıyla ilgili tüm sanıkların en ağır şekilde cezalandırılacağını düşünüyoruz. Tabii aile hiçbir ceza bir annenin evladını geri getirmeyecek. Çok üzgünler, tek evladıydı Şükriye Hanım'ın ve onu kaybetmenin acısını derinden yaşıyor. Her duruşmaya geldiğinde de zaten acısı yüzüne, sözlerine yansıyor. Aile yine de burada bu yapılan eylemin cezasız kalmamasını ve en ağır şekilde cezalandırmasını, yine bu şekilde eylemlere girişebilecek olan kişilere da caydırıcı bir ceza verilmesini istiyor. Bu en azından ailenin yüreğine bir su serpecektir. Biz dokuz Şubat'taki duruşmada sanıkların en ağır cezayı alacağını düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili hukuki anlamda biz de gereken tüm işlemleri yapacağız" ifadelerini kullandı.