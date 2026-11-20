Girişimci çiftin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na attığı bir mail ile COP31 boyunca 400 bin pet şişenin doğa atılması önlendi. Mavi ve Yeşil bölgeye kurulan 100 su istasyonu ile COP31 sürecinde yaklaşık 138 ton içme suyu ihtiyacı karşılandı.

Elif ve Berat Türker çifti tarafından yaklaşık 6 yıl önce hayata geçirilen proje, COP31 kapsamında bugüne kadarki en büyük organizasyonlarından birine imza attı. Mavi Bölge (Blue Zone) ve Yeşil Bölge'ye (Green Zone) kurulan 100 su istasyonundan 70'i Mavi Bölge'de, 30'u ise Yeşil Bölge'de hizmet vermeye başladı. Katılımcılara dağıtılan mataralar sayesinde ziyaretçiler, istasyonlardan ücretsiz olarak su doldurabiliyor.

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"Özellikle de biraz sonra datayı da tutuyor oluşumuz Birleşmiş Milletler için çok değerliydi"

Projenin başlama hikayesini anlatan Elif Türker, hedeflerinin tek kullanımlık pet şişelerin tüketimini azaltmak olduğunu ifade ederek, "Bu sebeple kurulan bir girişimiz. Aynı zamanda da bir TÜBİTAK girişimiyiz. TÜBİTAK destekleriyle yerli su istasyonlarımızı ürettik. Tamamen Türk mühendislerin elinden çıkmış, yüzde yüz yerli bir ürün diyebilirim. Aslında benim Şubat ayında Çevre Bakanlığına attığım bir mail ile başladı süreç. Oradaki daire başkanlarımızdan Mahmut Erdaş hemen mailimize geri dönülmesini istemiş. Ertesi gün saat 10.00'da sabah bana telefon edildi ve bakanlığa davet edildim. İstasyonlarımızı çok beğendiklerini, işte COP31'e çok yakışacağını ve bir an önce süreci başlatmak istediklerini ilettiler. Biz de hızlıca kalktık, bakanlığa gittik, yüz yüze geldik. Kaç istasyonun nerede olması gerektiği gibi detaylar konuşuldu. Mayıs ayında da Birleşmiş Milletlerin ilk saha ziyareti gerçekleşti. Bu ziyarette bir tane su istasyonumuzu da orada alana kurarak aslında Birleşmiş Milletlerin de deneyimlemesini sağladık. İnanılmaz beğendi, çok güzel tepkiler aldık Birleşmiş Milletlerden de. Özellikle de biraz sonra datayı da tutuyor oluşumuz Birleşmiş Milletler için çok değerliydi. Çok net bir veri sunabileceğimiz için de bu onları çok memnun etti. Süreç aslında bu şekilde ilerledi. Sonrasında da tabii ki yoğun bir üretim süreci, altyapı süreci başladı. Şu anda yüzde 9698'lerde kullanım ve verim oranlarıyla istasyonlarımız kullanılmaya devam ediyor. Bizi de bu durum çok mutlu etti" dedi.

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"400 bin tane pet şişenin sadece COP31'deki 12 gün boyunca doğaya atılmasını kurtardık"

Projenin yaklaşık 6 yıldır devam ettiğini belirten Berat Türker, "Bu dönemde birçok kurumsal firmaya hizmet verdik, birçok üniversiteye, birçok etkinliğe hizmet verdik ama bugüne kadar yaptığımız en büyük projelerden biri de COP31 oldu. COP31'e yaklaşık 100 istasyonla katıldık. 70 tanesi Blue Zone'da, 30 tanesi Green Zone'da olmak üzere 100 istasyonumuz tüm katılımcılara ücretsiz hizmet veriyor. Katılımcıların büyük çoğunluğuna matara dağıtıldı. Bu mataralarla da katılımcılar ücretsiz olarak sularını doldurabiliyorlar. Aldığımız geri bildirimler herkesin suyu çok beğendiği, özellikle soğukluğunun ve işte suyun lezzetinin çok iyi olduğu yönünde geri bildirimler alıyoruz. O yüzden herkes çok mutlu ve memnun bir şekilde kullanıyor. Bu arada şirketimizin yaptığı en büyük yeniliklerden biri de COP31 özelinde datalar oldu. Şu an 100 makineden bütün datalar anlık olarak bu gördüğünüz ekrana akıyor. Biz burada su kalitesini ölçebiliyoruz anlık olarak makine makine. Suların soğutma kapasitelerini ölçebiliyoruz. Orada bir problem olduğunda anında görebiliyoruz. Onun dışında kullanılan her şişe sayı olarak, doldurulan her şişe buraya data olarak geliyor. Şu ana kadar yaklaşık 138 ton temiz içme suyu sağladık katılımcılara, 400 bin pet şişeyi doğaya atılmaktan kurtardık. Çevre Bakanlığına atılan bir mailden buralara kadar geldik. 400 bin tane pet şişenin sadece COP31'deki 12 gün boyunca doğaya atılmasını kurtardık. Bu da bizim için çok büyük bir gurur ülkemiz adına. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki tüm yazılımlar, bu altyapı, bu data ve cihazlarımız TÜBİTAK desteğiyle Türkiye'de üretiliyor, Türk mühendisleri tarafından yerli bir şekilde üretiliyor. Bu da bizim için çok büyük gurur kaynağı" şeklinde konuştu.