Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) TÜBİTAK'ın kurduğu Bilim Merkezi, başta çocuklar olmak üzere katılımcıların ilgisini çekti.

COP31 kapsamında Yeşil Bölge’de kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı, ziyaretçilerini ağırlıyor.

Toplam 1350 metrekarelik alanda kurulan merkezde bilimin farklı disiplinleri, iklim değişikliği ve çevre bilinci ekseninde ele alınıyor, sergiler ve uygulamalı etkinliklerle ziyaretçilere bilimi yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunuluyor.

Merkezde yer alan Dinozorlar Sergisi, dünyanın geçirdiği değişimi ziyaretçilere aktarırken; Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi ise Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini tanıtıyor.

REKLAM

Farklı temalarda hazırlanan sergiler, doğanın geçmişten günümüze geçirdiği değişimi bilimsel bir bakış açısıyla ele alıyor.

Antarktika Sergisi ve Üniteleri aracılığıyla kutup ekosistemleri ve bu bölgelerde yürütülen bilimsel araştırmalar hakkında bilgi veriliyor. Özel olarak hazırlanan Kutup Seferleri Duvarı'nda ise Türkiye'nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri kapsamında gerçekleştirdiği stratejik çalışmalar ziyaretçilere aktarılıyor. Böylece kutup araştırmalarının iklim değişikliğinin anlaşılması açısından taşıdığı önem de ortaya konuluyor.

TÜBİTAK Bilim Merkezi'nde düzenlenen uygulamalı atölyeler de özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

REKLAM

Sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalarında gerçekleştirilen etkinliklerde katılımcılar, bilimi uygulamalarla deneyimleme imkanı buluyor. Atölyelerle doğal kaynakların korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.