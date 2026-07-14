Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özdemir, Feslikan'da güreş sahasını gezdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, 28. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri öncesinde güreş sahasında incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenecek organizasyon, 19 Temmuz'da Feslikan Güreş Sahası'nda gerçekleştirilecek.



Bu kapsamda, Özdemir ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yetkililerden hazırlıklarla ilgili bilgi alarak program öncesinde sahadaki hazırlıkları inceledi.



Özdemir, ata sporunun köklü geleneğini en güzel şekilde yaşatmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti.



Büyükşehir belediyesi olarak 14 branşta sporu ve sporcuyu desteklediklerini vurgulayan Özdemir, "Yağlı güreşte de 16 başpehlivan ve 500'ü aşkın güreşçimizle ata sporumuza katkı sunuyoruz. Bu yıl sporcumuz Erkan Taş, Altın Kemeri Antalya'ya bir kez daha getirme başarısı gösterdi. Biz pehlivanlar diyarıyız. Güreşin başkentiyiz. Her boydan güreşçiler yetiştiriyor, geleceğin başpehlivanlarını yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Özdemir, Feslikan'da er medyanına çıkacak tüm başpehlivanlara başarı diledi.

