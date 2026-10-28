Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Cumhuriyetin 103'üncü yıldönümünü kutlamanın onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve özlemle andığını kaydeden Özdemir, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhuriyet'in, yokluk ve yoksulluk içindeki bir milletin yeniden doğuş mücadelesi vererek yazdığı bir destan olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti'nin cesareti, azmi ve kararlılığı ile kurulan Cumhuriyet, bizler için yalnızca bir yönetim biçimi değil, özgürlük ve bağımsızlık sevdası, kendi geleceğimize sahip çıkma iradesidir. Cumhuriyet, eşitliktir, adalettir, umuttur, aydınlıktır. Her bir vatandaşımızın onuruyla, özgürce ve eşit haklarla yaşama hakkının güvencesidir. Bu nedenledir ki Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınar gibi, güçlü gövdesiyle geleceğimize umut vermekte, dallarıyla aydınlık yarınlara uzanmaktadır."

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En büyük görevlerinin Cumhuriyeti korumak, onun kazanımlarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde emanet etmek olduğunu aktaran Özdemir, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Özdemir, Cumhuriyet'in 103. yılında kentte çeşitli etkinlik gerçekleştireceklerini de belirterek, kent sakinlerini 30 Ekim'de yapılacak fener alayına ve Semicenk konserine davet etti.