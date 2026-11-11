Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de iklim dostu projeleri ele aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince COP31 kapsamında G2 Dirençli Şehirler Çadırı'nda düzenlenen panel ve etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. COP31'in ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7 panel ve 1 atölyede sürdürülebilir tarım, sıfır atık, su yönetimi, temiz enerji ve iklim dostu ulaşım konuları ele alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 Yeşil Bölge'de ev sahipliği yaptığı etkinlikler akademisyenler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekilen oturumlarda, tarımsal sulamadan atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden akıllı ulaşım sistemlerine kadar birçok konuda çözüm önerileri paylaşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kent yaşamına yönelik çalışmaları ve çevre dostu uygulamaları da katılımcılara aktarılıyor.

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Sürdürülebilir tarım ve sıfır atık

COP31'in ikinci gününde de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pavilyonunda yoğun katılımlı panel ve etkinlikler düzenlendi. Antalya'da İklim Dostu Tarımın Temeli panelinde Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, sürdürülebilir tarımsal sulama yöntemleri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yerel çözümler hakkında bilgi verdi. Atıktan Toprağa paneline ise Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Prof. Dr. Şule Orman, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden Fulya Edibe Halıcılar ve Ayfer Yılmaz katıldı.

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Su ve enerji yönetimi konuşuldu

Türkiye'de Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Entegre Atık Su Yönetimi panellerinde atık yönetimi ve su kaynaklarının korunması ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesislerinin sağladığı tasarruflar ele alındı. Akdeniz Kentlerinde Pozitif Enerji Bölgelerine Geçiş panelinde de POSEIDON Projesi kapsamında yenilenebilir enerji uygulamaları değerlendirildi; Mahalleleri Güçlendirmek atölyesinde ise yerel enerji dönüşümüne yönelik öneriler paylaşıldı.

Kamu binalarında enerji dönüşümü paneline Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Şube Müdür Vekili Sarp Emekcil, Arif Künar, 2SAVE Enerji Mühendislik ve Danışmanlık'tan Doğukan İnan, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Renama Enerji Mühendislik'ten Metin Bağlan ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Tat katıldı.

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Panelde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

İklim Dostu Ulaşım İçin Akıllı Kavşaklar panelinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Ali İnan, Sinyalizasyon Birim Sorumlusu Onur Yıldız ve Trafik İşaretleme Birim Sorumlusu Erdem Aslan, akıllı kavşak sistemlerinin kent içi ulaşıma katkıları hakkında bilgi verdi. Panelde trafik akışının iyileştirilmesi, yakıt tüketiminin azaltılması ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesine yönelik uygulamalar üzerinde duruldu.