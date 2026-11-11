Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de iklim dostu projeleri ele aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de iklim dostu projeleri ele aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince COP31 kapsamında G2 Dirençli Şehirler Çadırı'nda düzenlenen panel ve etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. COP31'in ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7 panel ve 1 atölyede sürdürülebilir tarım, sıfır atık, su yönetimi, temiz enerji ve iklim dostu ulaşım konuları ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de iklim dostu projeleri ele aldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesince COP31 kapsamında G2 Dirençli Şehirler Çadırı'nda düzenlenen panel ve etkinlikler yoğun bir katılımla gerçekleşiyor. COP31'in ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7 panel ve 1 atölyede sürdürülebilir tarım, sıfır atık, su yönetimi, temiz enerji ve iklim dostu ulaşım konuları ele alındı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 Yeşil Bölge'de ev sahipliği yaptığı etkinlikler akademisyenler, meslek odaları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşiyor. İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolüne dikkat çekilen oturumlarda, tarımsal sulamadan atık yönetimine, yenilenebilir enerjiden akıllı ulaşım sistemlerine kadar birçok konuda çözüm önerileri paylaşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürülebilir kent yaşamına yönelik çalışmaları ve çevre dostu uygulamaları da katılımcılara aktarılıyor.

        REKLAM

        Sürdürülebilir tarım ve sıfır atık

        COP31'in ikinci gününde de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin pavilyonunda yoğun katılımlı panel ve etkinlikler düzenlendi. Antalya'da İklim Dostu Tarımın Temeli panelinde Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yusuf Ersoy Yıldırım, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dursun Büyüktaş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, sürdürülebilir tarımsal sulama yöntemleri ve su kaynaklarının korunmasına yönelik yerel çözümler hakkında bilgi verdi. Atıktan Toprağa paneline ise Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Prof. Dr. Şule Orman, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'nden Fulya Edibe Halıcılar ve Ayfer Yılmaz katıldı.

        REKLAM

        Su ve enerji yönetimi konuşuldu

        Türkiye'de Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve Entegre Atık Su Yönetimi panellerinde atık yönetimi ve su kaynaklarının korunması ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıksu arıtma tesislerinin sağladığı tasarruflar ele alındı. Akdeniz Kentlerinde Pozitif Enerji Bölgelerine Geçiş panelinde de POSEIDON Projesi kapsamında yenilenebilir enerji uygulamaları değerlendirildi; Mahalleleri Güçlendirmek atölyesinde ise yerel enerji dönüşümüne yönelik öneriler paylaşıldı.

        Kamu binalarında enerji dönüşümü paneline Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Şube Müdür Vekili Sarp Emekcil, Arif Künar, 2SAVE Enerji Mühendislik ve Danışmanlık'tan Doğukan İnan, Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Renama Enerji Mühendislik'ten Metin Bağlan ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Şaban Tat katıldı.

        REKLAM

        Panelde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarına ilişkin görüşler paylaşıldı.

        İklim Dostu Ulaşım İçin Akıllı Kavşaklar panelinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürü Ali İnan, Sinyalizasyon Birim Sorumlusu Onur Yıldız ve Trafik İşaretleme Birim Sorumlusu Erdem Aslan, akıllı kavşak sistemlerinin kent içi ulaşıma katkıları hakkında bilgi verdi. Panelde trafik akışının iyileştirilmesi, yakıt tüketiminin azaltılması ve ulaşım kaynaklı karbon emisyonlarının düşürülmesine yönelik uygulamalar üzerinde duruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Küllerinden doğan mahalle "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi
        Küllerinden doğan mahalle "Sıfır Atık Köyü" ilan edildi
        COP31'de anlamlı fidan dikimi: Fidanlar 11 Kasım'da saat 11.11'de toprakla...
        COP31'de anlamlı fidan dikimi: Fidanlar 11 Kasım'da saat 11.11'de toprakla...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, "Küresel Finans Zirvesi" başlıkl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kacır, "Küresel Finans Zirvesi" başlıkl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM temsilcisi Kishore, iklimle mücadelede som...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - BM temsilcisi Kishore, iklimle mücadelede som...
        Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay COP31'de enerji dönüşümünün yol haritasını...
        Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay COP31'de enerji dönüşümünün yol haritasını...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EBRD, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne bug...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - EBRD, Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne bug...