Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay COP31'de enerji dönüşümünün yol haritasını anlattı "Arz güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirliği birlikte ele almalıyız"

Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında, Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenen "Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması: Enerji Güvenliği, İklim Eylemi ve Bölgesel İş Birliği" oturumuna katıldı. Akbay, enerji dönüşümünde arz güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirliğin birbirinden bağımsız değil, bütünleşik bir sistemin parçaları olarak ele alınması gerektiğini vurgulayarak, enerji depolama, şebeke entegrasyonu, insan kaynağı ve sanayi iş birliklerinin dönüşümün önümüzdeki dönemin belirleyici başlıkları arasında yer alacağını ifade etti.

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Yenilenebilir enerji alanında üretim ve yatırımlarını sürdüren Eksim Enerji’nin CEO’su Arkın Akbay, COP31 kapsamında düzenlenen "Yenilenebilir Enerjinin Yaygınlaştırılması: Enerji Güvenliği, İklim Eylemi ve Bölgesel İş Birliği" başlıklı panele katıldı. Panelde ağırlıklı olarak enerji sistemlerinin dönüşümü ve bölgesel iş birliği konularına değinen Akbay, enerji üreticisi perspektifinden Türkiye’nin son 20 yılda izlediği dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, dağıtık üretim, enerji verimliliği, depolama ve nükleer enerjinin birlikte değerlendirilmesi gerekliliği konularında da görüşlerini belirtti.

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"Üç unsuru tek bir tasarım içinde ele almalıyız"

Panelde COP31’in "hedeflerden uygulamaya geçiş" yaklaşımının önemine dikkat çeken Akbay, enerji dönüşümünün yalnızca yeni üretim kapasitesi eklemekten ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Yıllardır enerji üçlemini konuşuyoruz: enerji arz güvenliği, karşılanabilirlik ve sürdürülebilirlik. Artık uygulama aşamasında bu üç unsurun da tek bir tasarım içinde birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye bu anlamda iyi bir örnek. Son 20 yılda uygulanan politikalar ve oluşturulan mevzuatın desteğiyle yenilenebilir enerji üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırdık. Rüzgâr ve jeotermalin ardından güneş enerjisini de portföyümüze ekleyerek kaynak çeşitliliğimizi güçlendirdik. Dağıtık üretim, destek mekanizmaları, talep tarafı katılımı ve bugün sisteme eklenen batarya depolama çözümleriyle enerji arz güvenliği ve karşılanabilirlik tarafında adım adım ilerliyoruz."

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Geleceğin enerji sistemlerinin daha karmaşık ve esnek bir yapıya sahip olacağını da ifade eden Akbay, baz yük ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları, büyük ölçekli nükleer santraller ve Küçük Modüler Reaktörlerin (SMR) birlikte kullanıldığı bir yapıyla desteklenebileceğini söyledi. Ayrıca, batarya depolamanın bu sistem içindeki rolüne dikkat çekerek "Biz batarya depolamayı yalnızca başka bir üretim kaynağı olarak görmüyoruz. Onu enerji dönüşümünün önemli bir bileşeni ve bir anlamda ‘zaman makinesi’ olarak görüyoruz. Çünkü bataryalar, üretilen elektrik enerjisini ihtiyaç duyduğumuz zamana ekonomik olarak taşıyabilmemizi sağlıyor" dedi.

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"Enerji dönüşümünde Avrupa’yla iş birliği iki taraflı olmalı"

Panelin bölgesel ekonomik kalkınma ve sanayi kümelenmeleri başlığında da değerlendirmelerde bulunan Arkın Akbay, yenilenebilir enerji dönüşümünün üretim, şebeke, depolama, finansman, mühendislik ve imalat kabiliyetlerini aynı ekosistem içinde buluşturması gerektiğini vurguladı.

Özellikle nitelikli insan kaynağının geliştirilmesinin önemine işaret eden Akbay şöyle konuştu:

"Türkiye’nin genç nüfusu Avrupa ile kurulacak yeni iş birlikleri açısından önemli bir potansiyel sunuyor. Eğitim sistemlerinin öğrenci ve profesyonel değişimini destekleyen daha güçlü bir iş birliği zemini oluşturması gerekiyor. Bununla birlikte sanayi politikalarında da karşılıklı faydaya dayanan bir yaklaşım son derece önemli. Eğer birlikte güçlenmek istiyorsak iş birliğinin her zaman iki taraflı olması gerekir. Türkiye uzun yıllardır Avrupa ülkeleri için güçlü bir ortak oldu ve sanayi gelişiminin önemli bir bölümünü Avrupa’ya yaptığı ihracat sayesinde gerçekleştirdi. Avrupa’nın enerji dönüşümünü yalnızca teknoloji dönüşümü değil, aynı zamanda güçlü ve dayanıklı bir sanayi ekosistemi oluşturma süreci olarak görüyoruz. Türkiye; Avrupa ile uzun yıllara dayanan ekonomik entegrasyonu, Gümrük Birliği, güçlü üretim altyapısı ve Avrupa değer zincirlerindeki konumuyla bu ekosistemin doğal bir parçasıdır. Bu nedenle ‘Made in Europe’ yaklaşımının uygulanmasında, Türkiye’de üretilen ve Avrupa standartlarını karşılayan ürünlerin AB üyesi ülkelerde üretilen ürünlerle eşit koşullarda değerlendirilmesinin hem Türkiye hem de Avrupa açısından karşılıklı değer oluşturacağına inanıyoruz. Böyle bir yaklaşım; Avrupa’nın tedarik zinciri güvenliğini ve rekabetçiliğini güçlendirirken, yenilenebilir enerji yatırımlarının ölçeklenmesine ve ortak iklim hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza da katkı sağlayacaktır."

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Türkiye’nin ENTSOE sistemiyle doğrudan bağlantısının bölgesel enerji entegrasyonu açısından önemli olduğunu belirten Akbay, şebeke bağlantılarının ortak standartlar çerçevesinde geliştirilerek Azerbaycan’dan Kazakistan ve Özbekistan’a ve Körfez ülkelerine uzanan daha geniş bir coğrafyaya taşınabileceğini ifade etti. Akbay, farklı bölgelerdeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilerek elektriğin ihtiyaç duyulan pazarlara taşınmasının; mühendislik, teknoloji ve imalat alanlarında yeni iş birliği fırsatları oluşturabileceğini sözlerine ekledi.

COP31 kapsamında "Enerjide Dönüşüm: Temiz, Güvenli ve Rekabetçi Enerji" paneline de katılan Akbay, burada Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve şirketin bu süreçteki yaklaşımına ilişkin açıklamalarda bulundu.