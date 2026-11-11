Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Akbank, sürdürülebilir iklimlendirmeye geçişi hızlandırmak için Daikin ile iş birliği yaptı

        Akbank, sürdürülebilir iklimlendirmeye geçişi hızlandırmak için Daikin ile iş birliği yaptı

        Akbank, UNDP Cool Up Programı'nın Türkiye'deki finansal partneri olarak mart ayında Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı'nı başlattı. Banka programın ilk teknoloji iş ortağı Daikin ile iş birliğini COP31'de duyurdu. Böylece bankanın sürdürülebilir finansman çözümleri Daikin'ın enerji verimli teknolojileri, danışmanlık hizmetleri ve banka müşterilerine özel avantajlı çözümleriyle bir araya getiriliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Akbank, sürdürülebilir iklimlendirmeye geçişi hızlandırmak için Daikin ile iş birliği yaptı

        Akbank, UNDP Cool Up Programı'nın Türkiye'deki finansal partneri olarak mart ayında Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı'nı başlattı. Banka programın ilk teknoloji iş ortağı Daikin ile iş birliğini COP31'de duyurdu. Böylece bankanın sürdürülebilir finansman çözümleri Daikin'ın enerji verimli teknolojileri, danışmanlık hizmetleri ve banka müşterilerine özel avantajlı çözümleriyle bir araya getiriliyor.

        BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) somut çıktılarından biri olarak, Akbank ile Daikin arasında teknoloji ve finansman çözümlerini bir araya getirecek Sürdürülebilir İklimlendirme Finansmanı İş Birliği anlaşması imzalandı. İmza töreni, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ile Daikin Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder'in katılımıyla gerçekleştirildi.

        REKLAM

        Yapılan açıklamaya göre, Akbank'ın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı kapsamında gerçekleştirilen iş birliği, işletmelerin dönüşüm ihtiyaçlarının doğru teknolojilerle eşleştirilmesi, yatırım potansiyelinin finansmana uygun projelere dönüştürülmesi ve başarılı uygulamaların daha geniş bir müşteri ağına taşınmasına hizmet edecek.

        Eşzamanlı olarak banka, COP31 Yeşil Bölge'deki standında Sürdürülebilir İklimlendirme ve Finansman Günü etkinliğini gerçekleştirdi. Akbank Ticari Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanı Mert Tüzün'ün açılışını yaptığı etkinlikte UNDP Cool Up Türkiye Ulusal Koordinatörü Zeynep Gökçen Aşan ve İSKİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kavas sektörün dönüşüm önceliklerini ele aldı.

        REKLAM

        Sahadan Perspektifler panelinde ise Daikin, Siemens, VAT Enerji ve RePG temsilcileri; enerji verimli teknolojileri, sektörel yatırım ihtiyaçlarını, karşılaşılan engelleri ve finansman süreçlerini hızlandıracak iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

        Akbank ve Daikin, sürdürülebilir iklimlendirmede işletmelerin çözüm ortağı olacak

        İş birliği kapsamında enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemlerine, ekipman modernizasyonuna ve düşük küresel ısınma potansiyeline sahip soğutucu akışkanlara geçiş yatırımları; Bankanın Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı çatısı altında sunduğu KOBİ Eko Dönüşüm, Ticari Yeşil Büyüme ve Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş paketleriyle desteklenecek. Şirket ise projeye özel avantajlı teknoloji çözümleri ve enerji verimliliği danışmanlığıyla dönüşüme katkı sağlayacak. Uygun yatırımların kamu destek mekanizmalarından yararlanma imkânları da değerlendirilerek işletmelerin yatırım yükünün hafifletilmesi ve dönüşümün hızlandırılması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Bankanın UNDP Cool Up Programı'nın Türkiye'deki finansal partneri olarak hayata geçirdiği Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı; finansman, teknik danışmanlık ve teknoloji çözümlerini aynı yapıda buluşturarak işletmelerin enerji verimli sistemlere geçişini kolaylaştırıyor. Mart 2026'da başlatılan program kapsamında ilk 6 ayda işletmelerin ihtiyaçları ve yatırım potansiyelleri belirlendi. COP31 sonrasında uygun projelerin finanse edilmesi ve başarılı uygulamaların farklı sektörlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Ulusal Soğutma Eylem Planı uyumlu finansman desteği

        Türkiye'nin 2026 yılında açıkladığı, 11 stratejik alan ve 33 politika tedbirini kapsayan Ulusal Soğutma Eylem Planı, enerji verimliliği, düşük emisyonlu teknolojiler, soğutucu akışkan dönüşümü ve finansman mekanizmalarını önceliklendiriyor.

        REKLAM

        Artan soğutma talebi, enerji maliyetleri ve soğutucu akışkanlara yönelik düzenlemeler; turizm, sağlık, gıda, soğuk zincir, sanayi ve ticari binalarda önemli dönüşüm yatırımlarını gündeme getiriyor. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilen Akbank Sürdürülebilir İklimlendirme Finansman Programı ile Akbank, Ulusal Soğutma Eylem Planı'nın uygulayıcısı rolünü üstlenmeyi amaçlıyor.

        Akbank'ın COP31 gündemi

        Akbank'ın COP31'e taşıdığı "Dünya için, Hepimiz için" yaklaşımı, ekonomik dayanıklılığı, toplumsal faydayı ve doğanın korunmasını birlikte gözeten ölçülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirme kararlılığını ifade ediyor. Bu doğrultuda banka, ‘sanayinin yeşil dönüşümü', ‘sürdürülebilir tedarik zincirleri', ‘elektrifikasyon ve sürdürülebilir iklimlendirme' ile ‘mavi finansman' başta olmak üzere stratejik alanlarda finansman ve iş birliği modellerini 920 Kasım tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenen COP31'de duyurmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        OYAK şirketleri COP31'de sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşıyor
        OYAK şirketleri COP31'de sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaşıyor
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde nitelikli iş gücü ihtiyacı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde nitelikli iş gücü ihtiyacı...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Turkcell, 5G döneminde enerji verimliliğini a...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Turkcell, 5G döneminde enerji verimliliğini a...
        Antalya'da eski SGK İl Müdürünün de bulunduğu 13 sanığın "rüşvet" iddiasıyl...
        Antalya'da eski SGK İl Müdürünün de bulunduğu 13 sanığın "rüşvet" iddiasıyl...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31, Türkiye'nin yatırım hedeflerini ulusla...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31, Türkiye'nin yatırım hedeflerini ulusla...
        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaşt...
        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaşt...