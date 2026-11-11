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        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31, Türkiye'nin yatırım hedeflerini uluslararası yatırımcılarla buluşturuyor

        FUAT KABAKCI - Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, COP31'in Türkiye'nin yatırım vizyonunu uluslararası yatırımcılara tanıtmak için bir fırsat olduğunu belirterek farklı coğrafyalardaki aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve sermayenin yatırım projelerine yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:09 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31, Türkiye'nin yatırım hedeflerini uluslararası yatırımcılarla buluşturuyor

        FUAT KABAKCI - Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, COP31'in Türkiye'nin yatırım vizyonunu uluslararası yatırımcılara tanıtmak için bir fırsat olduğunu belirterek farklı coğrafyalardaki aktörler arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve sermayenin yatırım projelerine yönlendirilmesinin önemine işaret etti.

        Dağlıoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, sürdürülebilirlik hedeflerinin işbirliğini gerektirdiğinin altını çizdi.

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        COP31'in bu bağlamda tarafları bir araya getiren bir platform olduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Dünyada farklı coğrafyalardaki aktörlerin diğer coğrafyalardaki aktörlerle bir araya gelip işbirliği yapması lazım. Sermayenin yatırım projeleriyle buluşması lazım. Çok boyutlu ilişkiler topluluğundan bahsediyoruz." diye konuştu.

        Dağlıoğlu, Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki vizyonuna değinerek "Bizim Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi olarak önceliğimiz Türkiye'ye sermaye girişlerini artırmak ve Türkiye'deki yatırım projelerinin artmasını sağlamak. COP'a da aslında bu bağlamda, bu yaklaşımla katılmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının geçmişine dikkati çeken Dağlıoğlu, "Baktığımız zaman biz bu yolculuğa 2005 yılında yaptığımız yeni bir enerji kanunuyla çıkmışız ve dünyada kendi muadilimiz ülkeler arasında yenilenebilir enerjinin oranı en yüksek olan ülkelerden biriyiz." dedi.

        Dağlıoğlu, sürdürülebilirlik dönüşümünün elektrikli mobiliteyi de kapsadığını belirterek "Türkiye, dünyada ve Avrupa'da en büyük araç üreticilerinden biri olarak dikkati çekiyor ve buradaki üretim kapasitesini elektrikliye çeviren bir ülke. Aslında yine TOGG, milli markamız, bu konuya bir katkı olarak aslında ele alınabilir." değerlendirmesini yaptı.

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        Türkiye'nin enerji dönüşümündeki hedeflerine de değinen Dağlıoğlu, 2040 Enerji Vizyonu kapsamında güneş ve rüzgar enerjisi üretim kapasitesinin dört katına çıkarılmasının hedeflendiğini, bu hedeflere ulaşmada kamu kurumları ve bakanlıklar arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu dile getirdi.

        - "Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında dünyaya sunacağı başarı hikayeleri var"

        Dağlıoğlu, dünyada en sık konuşulan konulardan birinin döngüsel ekonomi olduğunu belirterek Türkiye'nin de döngüsel ekonomi programına dikkati çekti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017'den bu yana yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde yüksek geri kazanım oranına erişildiğini söyleyen Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

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        "Hem geri dönüşüm projelerinde hem de ileri dönüşüm projelerinde birçok yatırım projesi kazanmış bir ülke Türkiye. Bunun gibi sürdürülebilirlikle ilgili bütün hedeflerde Türkiye'nin kendi başarı hikayesi var. Bunu da dünyaya bir örnek olarak sunmak ve dünyadaki diğer iyi örneklerden faydalanmak adına COP31 önemli bir platform oluyor."

        - "COP31, Türkiye'nin yatırım vizyonunu tanıtmak için önemli fırsat"

        Dağlıoğlu, iklim dostu ve yeşil yatırımların hayata geçirilmesinde finansman sağlayan kuruluşlar ve yatırımcıları kritik rol oynadığına işaret ederekn bu aktörlerin projelerin ihtiyaç duyduğu sermayeyi sağlayarak doğrudan yabancı yatırımların (FDI) gerçekleşmesini mümkün kıldığını ifade etti.

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        COP31'in, Türkiye'nin vizyonunu, bugüne kadar hayata geçirdiği yatırımları ve gelecek planlarını yatırımcılarla paylaşmak açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten Dağlıoğlu, şöyle devam etti:

        "Biz bu yatırımcıları her yıl dünyanın farklı noktalarında yakalayıp onlara güncel hikayemizi anlatmak adına bir efor sarf ederken bütün bu aktörleri Türkiye'ye getirmiş olmak aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun bir parçası. Bütün bu yatırımcıları bulduğumuz noktada Türkiye'nin güçlü hikayesini ve geleceğe yönelik vizyonunu anlatmak önemli. Burada bütün mesai arkadaşlarımızla beraber yatırımcılara, finansörlere bu başarı hikayelerini anlatıp gelecek vizyonunu paylaşmak için hazırlanıyoruz."

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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