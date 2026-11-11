İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Enerji dönüşümünde nitelikli iş gücü ihtiyacı öne çıkıyor

Küresel enerji dönüşümünde elektrifikasyonun hız kazanması, enerji sektöründe nitelikli iş gücü ihtiyacını artırırken COP31 kapsamında düzenlenen oturumda çalışanların yeni teknolojilere ve değişen mesleki becerilere hazırlanması ele alındı.

Antalya'da devam eden COP31'in Mavi Bölgesi'ndeki Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Pavilyonu'nda "Beceri Olmadan Elektrifikasyon Olmaz: Çalışanları ve İşletmeleri Elektrik Dönüşümüne Hazırlamak" başlıklı oturum düzenlendi.

Oturumda, elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan yeni mesleki beceri ihtiyaçları, eğitim kurumları ile enerji şirketleri arasındaki işbirlikleri ve işletmelerin dönüşüme uyumu gündeme geldi.

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Elcano Enstitüsü Enerji ve İklim Programı Direktörü Gonzalo Escribano, küresel enerji sisteminde elektrifikasyonun giderek önem kazandığını belirterek, dönüşümün hızlandırılmasında nitelikli insan kaynağının kritik rol oynadığını söyledi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Ember tarafından yayımlanan raporlara değinen Escribano, enerji yatırımlarının son 10 yılda petrol ve doğal gazdan yenilenebilir enerji, elektrik şebekeleri ve elektrifikasyon alanlarına yöneldiğini ifade etti.

Elektrifikasyonun küresel enerji sisteminde yeni bir dönemi temsil ettiğini vurgulayan Escribano, bu dönüşümün ülkelerin enerji güvenliği ve stratejik özerkliği açısından da önem taşıdığını kaydetti.

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Fosil yakıtlara bağımlılığın jeopolitik riskleri artırdığına işaret eden Escribano, elektrik temelli enerji sistemlerine geçişin ülkeler arasındaki rekabeti ekonomik araçlar üzerinden şekillendirebileceğini belirtti.

Elektrifikasyon alanındaki rekabetin sübvansiyonlar, gümrük tarifeleri ve ticaret politikaları üzerinden yürütüldüğünü aktaran Escribano, enerji dönüşümünün yalnızca teknoloji ve yatırımlarla gerçekleştirilemeyeceğini, elektrifikasyonun hızlandırılmasında gerekli bilgi ve becerilere sahip insan kaynağının oluşturulmasının belirleyici olacağını vurguladı.

- COP31'de elektrifikasyonun önündeki en büyük engel nitelikli iş gücü açığı

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Cambridge Üniversitesi Eğitim ve Öğrenci Katılımı Başkanı Dr. Amy Munro Faure, elektrifikasyon dönüşümünün yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve şebeke teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda yeni istihdam fırsatları yaratacağını söyledi.

LinkedIn verilerine göre yeşil becerilere yönelik işe alımların yıllık yüzde 25, bu becerilere sahip iş gücü arzının ise yüzde 13 arttığını belirten Faure, nitelikli çalışan açığının dönüşümün önündeki önemli engellerden biri olduğuna dikkati çekti.

Faure, elektrifikasyonun elektrikçiler ve mühendislerin yanı sıra disiplinler arası çalışma ve iletişim becerilerine sahip çalışanlara da ihtiyaç duyduğunu, petrol ve doğal gaz sektöründeki çalışanların deniz üstü rüzgar enerjisi gibi alanlara geçiş yapabileceğini ifade etti.

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Bu geçişin sağlanması için mevcut çalışanlara yönelik yeniden beceri kazandırma ve mesleki eğitim programlarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Faure, "COP31'de ve enerji sektörünün genelinde elektrifikasyon dönüşümünü hayata geçirmek için büyük bir istek, kararlılık ve finansman görüyoruz. Bu dönüşüm gerçekleşecek. Ancak temel sorun, bu süreci destekleyecek nitelikli iş gücüne henüz yeterince sahip olmamamız." diye konuştu.

- Enerjisa'dan enerji dönüşümünde akıllı şebeke ve nitelikli iş gücü vurgusu

Enerjisa Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, Türkiye'de üç bölgede 14 ilde faaliyet gösterdiklerini ve her dört kişiden birine elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını belirtti.

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Elektrifikasyonun enerji dönüşümünün önemli bir parçası olduğunu ifade eden Taşcıoğlu, yenilenebilir enerji, depolama, güneş enerjisi ve ısı pompalarına yönelik yatırımların yanı sıra elektrik şebekelerinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Şebeke kapasitesini artırmanın tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Taşcıoğlu, "Şebekelerimizi genişletmemiz gerekiyor ancak aynı zamanda daha akıllı, daha esnek ve daha dayanıklı hale getirmeliyiz." dedi.

Geçmişte elektriğin tüketicilere tek yönlü aktarıldığını, bugün ise tüketicilerin elektrik üretebildiğini, depolayabildiğini ve şebekeye geri satabildiğini anlatan Taşcıoğlu, bu gelişmelerin elektrik sistemlerinin yönetimini daha karmaşık hale getirdiğini hatırlattı.

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Taşcıoğlu, söz konusu dönüşümün çalışanların görevlerini de değiştirdiğini ve yeni becerilere ihtiyaç doğurduğunu belirterek, enerji sektöründe hangi yetkinliklerin geliştirilmesi gerektiğinin doğru belirlenmesinin önemine işaret etti.

Enerjisa'nın çeşitli yetenek geliştirme programları yürüttüğünü aktaran Taşcıoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ortak yürütülen "Skills for Inclusive Future" girişimi kapsamında bir çalışma gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Taşcıoğlu, enerji dönüşümünde ihtiyaç duyulan becerilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi için şirketlerin diğer kurumlarla işbirliği yapması gerektiğini ifade etti.

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Iberdrola İklim Politikaları ve İttifaklar Başkanı Miguel Munoz Rodriguez de küresel ölçekte yenilenebilir enerji yatırımlarının son 10 yılda iki katına çıktığını ancak elektrik şebekelerine yönelik yatırımların aynı hızda ilerlemediğini belirtti.

Dünya genelinde 2 bin 500 gigavatlık elektrik üretim kapasitesinin şebeke bağlantısı için beklediğine dikkati çeken Rodriguez, elektrifikasyonun hızlandırılması için şebeke yatırımlarının artırılması ve nitelikli iş gücünün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

- Enerji sektörüne gençlerin ilgisi artırılmalı

Vattenfall Sürdürülebilirlikten Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Annika Ramsköld, elektrifikasyon dönüşümünün hızlanması için yalnızca enerji şirketlerinin değil, inşaat, danışmanlık ve altyapı sektörlerinin de nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

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Elektrikçiler ve teknisyenlerin yanı sıra satın alma, proje tasarımı ve paydaş ilişkileri alanlarında uzman çalışanlara da ihtiyaç olduğunu ifade eden Ramsköld, gençleri enerji sektörüne çekmek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkılması gerektiğini anlattı.

Ramsköld, İsveç'te teknisyenlerin çalışma hayatını konu alan bir televizyon programının mesleki eğitim ve üniversite başvurularını iki yılda önemli ölçüde artırdığını aktararak, "Çok ilginç olan bir diğer nokta ise kadın ve erkek başvuru oranı. Şu anda başvuranların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor." dedi.

Enerji dönüşümünde mevcut çalışanların yeniden eğitilmesinin de önemli olduğunu belirten Ramsköld, okul öncesi eğitim, sağlık ve gıda sektörlerinde çalışan kişilerin eğitim programlarıyla teknisyen olarak yetiştirildiğini anımsattı.