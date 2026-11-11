COP31'de Liderler Zirvesi için gelen katılımcılar mehter gösterisi ile karşılandı
Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü gününde, Liderler Zirvesi için konferans alanına gelen katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisiyle karşılandı. Geleneksel Türk ezgilerinin yankılandığı alanda horon gösterisi de ilgi gördü.
Antalya'da düzenlenen COP31'in üçüncü gününde, Liderler Zirvesi için konferans alanına gelen katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisiyle karşılandı. Geleneksel Türk ezgilerinin yankılandığı alanda horon gösterisi de ilgi gördü.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31), Antalya'da üçüncü gününde devam ediyor. Bugün başlayan Liderler Zirvesi kapsamında konferans alanına gelen yerli ve yabancı katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin gösterisiyle karşılandı. Mehter takımının seslendirdiği marşlar, yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Program kapsamında gerçekleştirilen horon gösterisi de konferans alanında renkli görüntüler oluşturdu.
"Geleneksel müziği tanıtmak için güzel bir fırsat"
Mehter takımının gösterisini ilgiyle takip eden yabancı ziyaretçi Laurentino Andres, konferansın kültürel değerlerin tanıtılması açısından da önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Bu konferans, geleneksel ve ulusal müziği konferansa katılanlara ve tüm izleyicilere tanıtmak için güzel bir fırsat" dedi.
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