İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cemre Vakfı, COP31'in sonuçlarını 16 bin gönüllüyle eyleme dökecek

GÜLSELİ KENARLI - Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, COP31'den çıkacak sonuçları uygulamak için sahaya çıkacaklarını belirterek "16 binden fazla gönüllümüzle COP31 sonrasında kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine konuşan Gökgöz, iklim değişikliğiyle mücadele açısından dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan zirveye uzun süredir hazırlandıklarını söyledi.

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İlk gününden itibaren COP31'e yoğun bir katılım olduğuna dikkati çeken Gökgöz, "Türkiye olarak en geniş katılımlı COP iddiamız vardı. Şu ana kadar gördüklerimiz, alanları gezdiğimizde hem Mavi Bölge'nin hem de Yeşil Bölge'nin oldukça kalabalık olması, bu beklentinin karşılandığını gösteriyor. Sadece akademisyenler ve delegeler değil, bireysel olarak vatandaşların da katılım gösterdiğini görüyoruz. Bunun COP'un amacına ulaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

COP31'de gönüllülerle birlikte, vakfın çalışmalarını tanıttıklarını belirten Gökgöz, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşması, denizlerin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında ziyaretçileri bilgilendirdiklerini kaydetti.

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Zirveden çıkacak sonuçların sahada uygulanmasının önemine işaret eden Gökgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece kendi vizyonumuzu ve misyonumuzu anlatmıyoruz, buradan çıkacak sonuçları gönüllülerimizle birlikte sahada uygulamak için hareket edeceğimizi de söylüyoruz. Cemre Vakfı olarak herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. İklim değişikliği artık kapımızda, her yağmurun sele, her güneşli dönemin kuraklığa dönüştüğü sorunları yaşıyoruz. 16 binden fazla gönüllümüzle COP31 sonrasında kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

- "Yeşil Bölge, vatandaşla iklim müzakereleri arasında köprü kuruyor"

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COP31'in halka açık Yeşil Bölge'sinin sivil toplum kuruluşları açısından önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayan Gökgöz, burada yürütülen çalışmalarla iklim müzakerelerinin ve çözüm önerilerinin vatandaşlara aktarılabildiğini söyledi.

Gökgöz, "Bizim en başından beri istediğimiz biraz da buydu. Yeşil Bölge'nin halka açık olması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi. Mavi Bölge'deki çalıştayları vatandaş nezdine indirmeyi kendimize misyon edindik. Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Sivil toplum kuruluşları da bu noktada köprü görevi görüyor." ifadelerini kullandı.

COP31'in yalnızca iklim konusunda verilen sözlerin konuşulduğu değil, eyleme geçişin hızlandırıldığı bir zirve olması gerektiğini dile getiren Gökgöz, sözlerini şöyle tamamladı:

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"Çevreyle ilgili söylenmesi gereken sözler artık söylendi. Şimdi aksiyona geçilecek bir COP'un başlangıcını yaşıyoruz. İlk günlerde gördüğümüz yoğun ilginin devam etmesi halinde COP31'in diğer zirvelerden daha faydalı olacağını düşünüyorum."