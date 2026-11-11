Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cemre Vakfı, COP31'in sonuçlarını 16 bin gönüllüyle eyleme dökecek

        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cemre Vakfı, COP31'in sonuçlarını 16 bin gönüllüyle eyleme dökecek

        GÜLSELİ KENARLI - Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, COP31'den çıkacak sonuçları uygulamak için sahaya çıkacaklarını belirterek "16 binden fazla gönüllümüzle COP31 sonrasında kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Cemre Vakfı, COP31'in sonuçlarını 16 bin gönüllüyle eyleme dökecek

        GÜLSELİ KENARLI - Cemre Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Gökgöz, COP31'den çıkacak sonuçları uygulamak için sahaya çıkacaklarını belirterek "16 binden fazla gönüllümüzle COP31 sonrasında kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında AA muhabirine konuşan Gökgöz, iklim değişikliğiyle mücadele açısından dünyanın en önemli organizasyonlarından biri olan zirveye uzun süredir hazırlandıklarını söyledi.

        REKLAM

        İlk gününden itibaren COP31'e yoğun bir katılım olduğuna dikkati çeken Gökgöz, "Türkiye olarak en geniş katılımlı COP iddiamız vardı. Şu ana kadar gördüklerimiz, alanları gezdiğimizde hem Mavi Bölge'nin hem de Yeşil Bölge'nin oldukça kalabalık olması, bu beklentinin karşılandığını gösteriyor. Sadece akademisyenler ve delegeler değil, bireysel olarak vatandaşların da katılım gösterdiğini görüyoruz. Bunun COP'un amacına ulaşması açısından önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

        COP31'de gönüllülerle birlikte, vakfın çalışmalarını tanıttıklarını belirten Gökgöz, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşması, denizlerin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele konularında ziyaretçileri bilgilendirdiklerini kaydetti.

        REKLAM

        Zirveden çıkacak sonuçların sahada uygulanmasının önemine işaret eden Gökgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biz sadece kendi vizyonumuzu ve misyonumuzu anlatmıyoruz, buradan çıkacak sonuçları gönüllülerimizle birlikte sahada uygulamak için hareket edeceğimizi de söylüyoruz. Cemre Vakfı olarak herkesi gönüllü olmaya davet ediyoruz. İklim değişikliği artık kapımızda, her yağmurun sele, her güneşli dönemin kuraklığa dönüştüğü sorunları yaşıyoruz. 16 binden fazla gönüllümüzle COP31 sonrasında kapı kapı, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz."

        - "Yeşil Bölge, vatandaşla iklim müzakereleri arasında köprü kuruyor"

        REKLAM

        COP31'in halka açık Yeşil Bölge'sinin sivil toplum kuruluşları açısından önemli bir işlev üstlendiğini vurgulayan Gökgöz, burada yürütülen çalışmalarla iklim müzakerelerinin ve çözüm önerilerinin vatandaşlara aktarılabildiğini söyledi.

        Gökgöz, "Bizim en başından beri istediğimiz biraz da buydu. Yeşil Bölge'nin halka açık olması ve vatandaşın bilinçlendirilmesi. Mavi Bölge'deki çalıştayları vatandaş nezdine indirmeyi kendimize misyon edindik. Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Sivil toplum kuruluşları da bu noktada köprü görevi görüyor." ifadelerini kullandı.

        COP31'in yalnızca iklim konusunda verilen sözlerin konuşulduğu değil, eyleme geçişin hızlandırıldığı bir zirve olması gerektiğini dile getiren Gökgöz, sözlerini şöyle tamamladı:

        REKLAM

        "Çevreyle ilgili söylenmesi gereken sözler artık söylendi. Şimdi aksiyona geçilecek bir COP'un başlangıcını yaşıyoruz. İlk günlerde gördüğümüz yoğun ilginin devam etmesi halinde COP31'in diğer zirvelerden daha faydalı olacağını düşünüyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        11.11 astrolojik olarak neyi ifade ediyor?
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaşt...
        DSİ, su verimliliği için yapay zeka destekli sulama sistemlerini yaygınlaşt...
        COP31'de Liderler Zirvesi için gelen katılımcılar mehter gösterisi ile karş...
        COP31'de Liderler Zirvesi için gelen katılımcılar mehter gösterisi ile karş...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - T3 Vakfı, çocukları iklim sorunlarına teknolo...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - T3 Vakfı, çocukları iklim sorunlarına teknolo...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında yeşil dön...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Ulaşım ve haberleşme yatırımlarında yeşil dön...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de yenilenen Çin Bahçesi'nde karbon aya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de yenilenen Çin Bahçesi'nde karbon aya...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - IPCC Başkanı Skea'dan 1,5 derece hedefi için...
        İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - IPCC Başkanı Skea'dan 1,5 derece hedefi için...