İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - IPCC Başkanı Skea'dan 1,5 derece hedefi için acil eylem uyarısı

YETER ADA ŞEKO - BİRİZ ÖZBAKIR - Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Başkanı Prof. Dr. Jim Skea, küresel ısınmanın önümüzdeki birkaç yıl içinde 1,5 dereceyi aşmasının kaçınılmaz olduğunu ancak iddialı iklim eylemleriyle yüzyıl sonunda sıcaklık artışının yeniden bu seviyeye yaklaştırılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Skea, emisyonları azaltma konusunda yeterli çaba gösterilmemesi nedeniyle dünyanın ısınmaya devam ettiğini belirtti.

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Küresel sıcaklık artışının kritik eşiğe yaklaştığını hatırlatan Skea, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde küresel ısınmanın 1,5 dereceyi aşması artık kaçınılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Skea, aşırı sıcaklıklar, seller ve şiddetli fırtınaların yanı sıra tarım ve balıkçılıkta yaşanabilecek verimlilik kayıplarının gıda fiyatlarını artırabileceğini ve gıdaya erişimi zorlaştırabileceğini ifade etti.

- "Atmosferden karbondioksit uzaklaştırmamız gerekecek"

Endişe edilmesi gereken çok sayıda konu bulunduğunu aktaran Skea, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak iklim eylemi konusunda mümkün olan en yüksek düzeyde iddialı adımlar atarsak, en yüksek sıcaklık artışını yaklaşık 1,8 dereceyle sınırlandırma ve aslında gezegeni yeniden soğutmaya başlayarak yüzyılın sonunda sıcaklık artışını tekrar 1,5 dereceye yaklaştırma ihtimalimiz hala var."

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Bu ihtimalin gerçekleşmesi için hemen harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Skea, "Ancak kendimizi kandırmayalım. Bunun için hemen şimdi başlayacak gerçekten iddialı adımlar atılması gerekiyor. Ayrıca atmosferden karbondioksit uzaklaştırmamız gerekecek." diye konuştu.

- "Hem emisyonların azaltılması hem de uyum konusunda güçlü sonuçlara sahibiz"

IPCC raporlarının yalnızca iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları değil, çözüm yollarını ve alınması gereken önlemleri de ortaya koyduğunu aktaran Skea, yenilenebilir enerji maliyetlerinin düşmesi ve elektrifikasyonun sera gazı emisyonlarının azaltılmasında önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

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Skea, iklim değişikliğinin etkilerine uyum konusunda da yeterli çaba gösterilmediğine değinerek, "Dolayısıyla hem emisyonların azaltılması hem de uyum ihtiyacı konusunda çok güçlü sonuçlara sahibiz." ifadelerini kullandı.

IPCC'nin 7. Değerlendirme Raporu'nun kapsamının belirlendiği bilgisini veren Skea, 1,5 derece eşiğinin aşılması durumuyla nasıl başa çıkılacağı ve bu aşım süresinin nasıl en aza indirilebileceğinin raporda ele alınacak konular arasında bulunduğunu bildirdi.

Skea, iklim sistemi ve çevresel sistemdeki değişikliklerin geri döndürülemez hale gelmesi riskini gösteren kritik eşik noktalarının yanı sıra atmosferden karbondioksitin uzaklaştırılması konusunun da raporda önemli yer tutacağını kaydetti.

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- "Lütfen bilimi dinleyin"

COP31'deki müzakerecilerin bilimsel bulguları dikkate almaları gerektiğini vurgulayan Skea, siyasi kararların farklı faktörler gözetilerek alındığını ancak iklim biliminin bu süreçte yol gösterici olması gerektiğini dile getirdi.

COP31 müzakerecilerine seslenen Skea, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Lütfen bilimi dinleyin. Birçok faktörü dikkate alarak siyasi kararlar almanız gerektiğini anlıyoruz. Ancak kararlarınız temel iklim bilimi tarafından yönlendirilmez veya bu bilimsel bulgular dikkate alınarak alınmazsa mümkün olan en iyi kararları vermiş olmazsınız."