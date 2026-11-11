Edebiyat Günleri'nde Ahmet Telli şiirleriyle anılacak

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçmişte Edebiyat Günleri’nin danışmanlığını yapan ve 10 Temmuz'da hayatını kaybeden Ahmet Telli, 11’incisi düzenlenen Edebiyat Günleri’nde şiirleriyle anılacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini düzenlediği Edebiyat Günleri'nde, önceki yıllarda etkinliğin danışmanlığını yapan ve 10 Temmuz’da hayatını kaybeden şair Ahmet Telli anılacak. Telli için Muratpaşa Belediyesi tarafından adının verildiği Ahmet Telli Parkı’nda 13 Kasım Cuma günü saat 10.30’da anma töreni düzenlenecek. Edebiyat Günleri kapsamında ayrıca 14 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’te Erdal İnönü Kent Parkı’nda "Ahmet Telli’den Bize Kalan" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirilecek. Kamile Yılmaz’ın sunuculuğunu üstleneceği söyleşide Füsun Demiray, Ayşe Kural ve Oya Uysal konuşmacı olarak yer alacak. Modern Zamanlar Şiir Topluluğu üyeleri Sena Aydın, Sena Demir, Yeşim Taşdelen ve Yağmur Zunluoğlu da Ahmet Telli’nin şiirlerini seslendirecek.

REKLAM

Şairler ve öykücüler buluşacak

Şairler ve öykü yazarlarının buluşmalarıyla başlayacak olan Edebiyat Günleri’nde saat 15.00’te Antalya Sanatçılar Derneği’nde (ANSAN) düzenlenecek Şairler Buluşması’nın sunuculuğunu Turgay Değirmenci üstlenecek. Buluşmada Nihat Behram, Nurduran Duman ve Kaan Eminoğlu edebiyatseverlerle bir araya gelecek. Günün ikinci etkinliği ise saat 17.30’da Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı’nda (ANTÇEV) gerçekleştirilecek "Öykücüler Buluşması" olacak. İbrahim Dağhan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek buluşmaya Hüseyin Akyüz, Barış Erdoğan, Engin Kükre ve Kamile Yılmaz katılacak.

REKLAM

Kaleiçi’nde şiir ve müzik bir arada

13 Kasım Cuma günü saat 12.00’de şair ve arkeolog İdris Özyol eşliğinde Antalya Kaleiçi’ne gezi düzenlenecek. Şair ve yazarların katılacağı gezide kentin tarihi ve kültürel dokusu yakından tanınacak. Saat 15.00’te Kaleiçi Hıdırlık mevkiinde düzenlenecek "Şiir Sokakta" etkinliğinde ise Aktif Felsefe Topluluğu’nun "Sokrates’le Beş Çayı" adlı oyunu izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte konuk şairler de şiirlerini seslendirecek. Günün son etkinliği saat 19.30’da Bilgece Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek şiir ve müzik konseri olacak. Vedat Sümbül’ün düzenleyeceği konserin onur konuğu Nihat Behram olacak. Etkinlikte Neslihan Altun, Nurduran Duman, Kaan Eminoğlu, Oya Uysal ve Hüseyin Cahit Kerse yer alacak.

REKLAM

Edebiyatın geleceği ve değişen dünya konuşulacak

14 Kasım Cumartesi günü Edebiyat Günleri programı, Erdal İnönü Kent Parkı’nda gerçekleştirilecek söyleşilerle devam edecek. Saat 10.30’da "Değişen İklim ve Kent Ekseninde Edebiyatın Geleceği" başlıklı oturumun ilki düzenlenecek. Tuncer Çetinkaya’nın sunuculuğunu üstleneceği söyleşiye Murat Batmankaya, Prof. Dr. Ahmet İnam ve Yusuf Yavuz katılacak. Aynı başlık altında düzenlenecek ikinci oturum saat 12.00’de başlayacak. Tecelli Sırma’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide Prof. Dr. Cihan Camcı, Barış Erdoğan ve Hüseyin Çağlar İnce konuşmacı olarak yer alacak. Günün son söyleşisi ise saat 16.30’da "Değişen Ülke Fonunda ‘Aydın’ Sorunu" başlığıyla düzenlenecek. Ali Şimşek’in sunuculuğunu yapacağı söyleşiye Nihat Behram, Kaan Eminoğlu ve Taylan Kara katılacak.

REKLAM

Ödül töreni pazar günü

15 Kasım Pazar günü saat 10.30’da Erdal İnönü Kent Parkı’nda "Sinema ve Edebiyat" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Prof. Dr. Akın Yıldız’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Fehmi Yaşar ve Prof. Dr. Levent Yaylagül konuşmacı olacak. Saat 12.00’de aynı parkta "Ödül Masası" başlıklı oturum gerçekleştirilecek. Tuncer Çetinkaya’nın sunacağı oturuma Nihat Behram, Suat Duman, Hüseyin Akyüz ve Ahmet Yıldız katılacak.

Edebiyat Günleri kapsamında hazırlanan sergiler de sanatseverlerle buluşacak. Naz İrem Sevinç’in "Şiirin Dijital Sureti" adlı sergisinin açılışı, 15 Kasım Pazar günü saat 14.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Edebiyat Günleri, aynı gün saat 15.30’da Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ve Ahmet Ümit söyleşisiyle sona erecek. Programda öykü ve onur ödülleri sahiplerine takdim edilecek.