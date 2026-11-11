İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de konuklara mehteranlı karşılama

Öte yandan, COP31 alanına gelen misafirlere çikolata, muz ve elma gibi ikramlarda bulunuldu.

Birlik, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de konser vermiş, liderleri karşılamıştı.

COP31 alanına giriş yapan bazı yabancı katılımcılar, mehteran marşını duyunca ritme uyarak, dans etti, mehter takımını​​​​​​​ alkışladı. Bazı yabancı katılımcıların mehteran marşına tepkisi ve dansı renkli görüntüler oluşturdu.

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