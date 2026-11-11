İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - COP31'de konuklara mehteranlı karşılama
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin çaldığı marşlarla karşılandı.
Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) katılımcılar, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin çaldığı marşlarla karşılandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31, çeşitli programlarla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde bugün yapılacak COP31 Liderler Zirvesi öncesi alanda Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği marşlar çaldı.
COP31 alanına giriş yapan bazı yabancı katılımcılar, mehteran marşını duyunca ritme uyarak, dans etti, mehter takımını alkışladı. Bazı yabancı katılımcıların mehteran marşına tepkisi ve dansı renkli görüntüler oluşturdu.
Katılımcılar, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Birlik, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde de konser vermiş, liderleri karşılamıştı.
Öte yandan, COP31 alanına gelen misafirlere çikolata, muz ve elma gibi ikramlarda bulunuldu.
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