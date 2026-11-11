35 ülkeden 150'den fazla VIP alıcı Growtech Antalya'da bir araya gelecek

25. Growtech Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 2427 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. Fuar, 36 ülkeden 725'ten fazla katılımcı ve 35 ülkeden 150'yi aşkın VIP alıcıyı bir araya getirecek.

Tarım sektörünün global buluşma noktası Growtech Antalya, bu yıl farklı pazarlardan gelen satın alma profesyonellerini tarım teknolojileri alanında ürün ve hizmet sunan katılımcılarla buluşturacak. 2427 Kasım 2026 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuarda, uluslararası alım heyetleri yeni tedarikçiler ve iş ortaklarıyla görüşecek. VIP alım heyetlerinin gündeminde yeni tedarikçilerle tanışmak, ürün ve teknolojileri yerinde incelemek ve iş birliği fırsatlarını değerlendirmek yer alacak.

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36 ülkeden 725'ten fazla katılımcı ürün ve teknolojilerini sergileyecek

Fuarda 36 ülkeden 725'ten fazla katılımcı, ürün ve hizmetlerini uluslararası alıcılara tanıtacak. Çin, İspanya, Almanya, Hollanda, Güney Kore ve Hindistan ülke pavilyonlarıyla fuarda yer alacak; Mısır da uluslararası organizasyona bu yıl ilk kez pavilyonuyla katılacak. Growtech Fuarları Direktörü Engin Er, Azerbaycan, Almanya, Fas, Hollanda, Kazakistan, Meksika, Özbekistan, Peru, Suudi Arabistan ve Türkmenistan'ın VIP alıcıların geleceği ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Er, farklı pazarlardan gelen satın alma profesyonellerinin fuarda sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni ticaret fırsatlarının önünü açacağını söyledi.

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Growtech Antalya'da yeni pazar ve ihtiyaç fırsatları

Growtech Antalya'nın ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir fuar olmasının yanı sıra; uluslararası ticaret merkezi olma niteliği de taşıdığını kaydeden Engin Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Growtech Antalya, 25 yıldır dünyanın farklı ülkelerinden sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirerek uluslararası tarım ticaretinin gelişmesine katkı sağlıyor. Bu yıl da katılımcılarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, doğrudan ticari bağlantılar kurmasını ve yeni ihracat fırsatları yakalamasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de tarım sektörünün uluslararası gelişimini desteklemeye devam edeceğiz."